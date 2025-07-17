У рамках оновлення 2.3 для Cyberpunk 2077, яке стало доступним 17 липня, гравці отримали низку нововведень. Основний акцент зроблено на розширення можливостей пересування у відкритому світі Найт-Сіті, розповідає 24 Канал з посиланням на CD Projekt.
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Які нові транспортні засоби зв'явилися в Cyberpunk 2077?
До гри додали кілька машин та мотоциклів, які можна отримати через спеціальні побічні завдання. Серед них автомобілі Yaiba ARV-Q340 Semimaru, Rayfield Caliburn "Mordred" та Chevillon Legatus 450 Aquila, а також мотоцикл Yaiba ASM-R250 Muramasa.
Також у гру додали кілька завдань для отримання цих транспортнинх засобів.
- Функція автопілота. Тепер у грі доступний режим автопілота, який працює виключно на дорогах. Разом із цим додали кінематографічну камеру, щоб зробити поїздки більш видовищними.
- Беспілотні таксі. Після проходження завдання "Реанімація" гравці зможуть викликати таксі від компанії Деламейн, які їздять без водія. Це додає зручності для швидкого переміщення містом.
- Кастомізація транспорту. Функція CrystalCoat дозволяє змінювати колір 32 автомобілів і мотоциклів, включаючи бюджетні моделі, що робить персоналізацію доступнішою.
- Покращення фоторежиму. У фоторежим додали нових персонажів, одяг, наклейки, рамки та інші параметри для створення унікальних знімків.
Які новів технічні нововведення отримав Cyberpunk 2077
Версія для персональних комп'ютерів отримала підтримку технологій AMD FSR 4 та FSR 3.1 (з генерацією кадрів), Intel XeSS 2.0, а також підтримку HDR10+ Gaming. Крім того, максимальний розмір файлу збереження збільшили з 12 до 15 мегабайтів.
FSR (FidelityFX Super Resolution) – це технологія масштабування зображення, яка дозволяє підвищити продуктивність гри без втрати якості картинки, а HDR10+ Gaming забезпечує кращу передачу кольорів і контрасту на сумісних моніторах.
До патчу увійшли дрібні, але корисні нововведення: можливість змінити клавішу для вистрибування з машин (для ПК), автоматичне налаштування підказок після інверсії кнопок миші, оновлений екран налаштування HDR, підтримка змінної частоти оновлення (VRR) на консолях PS5, Xbox Series X|S, а також численні виправлення у квестах, графіці та локалізації.
Оновлення 2.3 доступне на платформах ПК (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X|S. Для Nintendo Switch 2 патч з'явиться дещо пізніше. Також одночасно з патчем вийшла версія Cyberpunk 2077 для комп'ютерів Mac.