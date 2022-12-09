Щорічна The Game Awards є однією з головних подій року в індустрії не лише через вручення нагород, а й тому, що на шоу можна побачити досить багато дивовижних анонсів, про найцікавіші з них розповість 24 канал.

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Death Stranding 2

Після кількох місяців впродовж яких Хідео Кодзіма дражнив публіку загадками про свою нову гру все стало відомо. Трейлер представлений на The Game Awards, офіційно підтвердив сиквел нашумілої Death Stranding.

Проєкт під робочою назвою DS2 буде продовженням постапокаліптичного "симулятора листоноші" 2019 року. Шанувальники гри знову побачать акторів Нормана Рідуса та Лею Сейду. Загалом трейлер дотримується типового таємничого стилю Кодзіми та абсолютно точно сповнений різноманітних загадок, які вже почали розплутувати фанати генія.

Трейлер DS 2: відео

Star Wars Jedi: Survivor

Знайшлося чим потішити й шанувальників Зоряних Війн. Нова гра франшизи під назвою Star Wars Jedi: Survivor отримала видовищний трейлер та навіть дату повноцінного релізу – 17 березня 2023 року.

Трейлер Star Wars Jedi: Survivor – відео

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Не обійшовся захід і без новин від поляків із CDPR. На церемонію нагородження вони приготували свіженький трейлер майбутнього шпигунського доповнення для Cyberpunk 2077.

З відео стало відомо, що у DLC в "касті" гри компанію Кіану Рівзу складе ще один іменитий актор – Ідріс Ельба. Таємничий новий персонаж, очевидно, є майстром шпигунства та виживання, і голос за кадром припускає, що він буде вірним союзником головного героя В.

Трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – відео

Hades 2

Особисто для нас, найбільшим сюрпризом став анонс сиквелу чудового рогалика Hades.

Судячи з трейлеру, новинка від Supergiant Games, розповідатиме цілком нову історію, присвячену головній героїні – принцесі підземного світу, чия пов'язка на голові та очі різного кольору опосередковано натякають на її зв'язок із Загреєм з першої гри.

Трейлер Hades 2 також представляє глядачам більше міфічних грецьких персонажів, таких як Морос, Аполлон і Немезіда. До того ж сюжет гри, скоріше за все, стосуватиметься батька Аїда – титана Кроноса.