Після витоку файлів Steam модери додали в Half-Life 2 зброю з невипущеного Episode Three

Грандіозний витік даних обсягом 12 терабайтів приніс несподіваний подарунок для фанатів серії Half-Life. Модери зуміли знайти та повернути в гру модель секретної зброї, яку розробники створювали для так і не випущеного третього епізоду легендарного шутера.

Спадщина скасованого епізоду

Спільнота прихильників Valve роками шукала бодай якісь крихти інформації про долю скасованого продовження. Попри те, що величезний злив файлів Steam містив переважно текстові рядки про третій епізод, справжній скарб ентузіасти відкопали в бета-версії іншої відомої гри – Portal 2, пише TheGamer.

Знайдений об'єкт виявився тією самою загадковою зброєю, яку автори вперше показали у документальному фільмі до двадцятиріччя Half-Life 2. Тоді розробники продемонстрували її лише як тимчасовий макет, який, імовірно, заміняв гармату для розпилення фарби.

Хоча розробники досі не пояснили точне призначення пристрою, аналіз файлів показав, що він ділить боєприпаси з класичною тау-гарматою та глюонною гарматою з першої частини Half-Life.

Як працює нова зброя, яку ввели в гру у вигляді скіна: дивіться відео

Habilidades eliminadas de la beta de Portal 2:



-Gel adhesivo

-Cámara lenta

-El weaponizer de Half-Life 2: Episodio 3 probablemente se usaba de placeholder para el arma de pintura pic.twitter.com/qQgfS76EXs — Scolcer (@scolcer_) August 30, 2026

Раніше модери вже намагалися відтворити вигляд цієї загадкової моделі, маючи перед очима лише скриншоти з відео. Проте масштабний злив файлів нарешті подарував спільноті оригінальний тривимірний об'єкт.

Ентузіасти миттєво додали його в Half-Life 2 як безкоштовну модифікацію, яка замінює стандартну гравітаційну гармату. Автори модифікації сподіваються, що за умови подальшого технічного доопрацювання ця знахідка перетвориться на повноцінне озброєння з власним унікальним типом пострілів.