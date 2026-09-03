Наследие отмененного эпизода

Сообщество поклонников Valve годами искало хоть какие-то крохи информации о судьбе отмененного продолжения. Несмотря на то, что огромная утечка файлов Steam содержала преимущественно текстовые строки о третьем эпизоде, настоящий клад энтузиасты откопали в бета-версии другой известной игры – Portal 2, пишет TheGamer.

Найденный объект оказался тем самым загадочным оружием, которое авторы впервые показали в документальном фильме, посвященном двадцатилетию Half-Life 2. Тогда разработчики продемонстрировали его лишь как временный макет, который, по всей видимости, заменял пушку для распыления краски.

Хотя разработчики до сих пор не объяснили точное назначение устройства, анализ файлов показал, что оно использует те же боеприпасы, что и классическая тау-пушка и глюонная пушка из первой части Half-Life.

Как работает новое оружие, которое внедрили в игру в виде скина: смотрите видео

Ранее моддеры уже пытались воссоздать облик этой загадочной модели, имея перед глазами лишь скриншоты из видео. Однако масштабная утечка файлов наконец подарила сообществу оригинальный трехмерный объект.

Энтузиасты мгновенно добавили его в Half-Life 2 в качестве бесплатной модификации, заменяющей стандартную гравитационную пушку. Авторы модификации надеются, что при условии дальнейшей технической доработки эта находка превратится в полноценное оружие со своим собственным уникальным типом выстрелов.