Патч, датований 23 липня 2025 року, усунув проблему, що турбувала гравців протягом 18 років, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.

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Що змінилося в грі?

Раніше, після виходу Half-Life 2: Episode Two у 2007 році, гравці могли легко проскочити потяг, поки той їде, не ризикуючи зіткнення. Згодом Valve ускладнила цей відрізок відкоригувавши механіку керування багі, що зробило його доволі не простим для проходження.

Тепер, завдяки відновленій швидкості потяга, яку наблизили до оригінальної, гравці знову можуть випробувати свої навички, намагаючись проскочити перед потягом у вузькому проході. Це повертає той самий адреналін і відчуття перемоги, які були характерні для оригінальної версії гри.

Як зазначають розробники, швидкість потяга була налаштована так, щоб відповідати початковій складності, що робить цей виклик більш доступним, але все ще захоплюючим.

Окрім цього, оновлення включає кілька інших виправлень. Наприклад, у розділі Entanglement усунуто проблему, коли NPC могли стріляти крізь стіни через відсутність колізії, а також виправлено баг, через який персонаж Алікс могла блокувати шлях гравця до телепортера.

Хоча список змін невеликий, сам факт підтримки гри, якій вже понад 20 років, викликає повагу серед спільноти. До речі, співзасновник Valve – Гейб Ньюелл, нещодавно розповів, що він все ще працює 7 днів на тиждень.