Знову Half-Life 3 – фанати Valve знайшли доказ існування неанонсованої гри студії

Уважні користувачі платформи Steam знайшли у ній те, що розцінили як доказ існування неанонсованої гри Valve, якою цілком може виявитися Half-Life 3.

Уважні користувачі Steam виявили, що Valve вочевидь приховали на платформі ще одну свою гру, на додачу до багатокористувацького шутера Deadlock, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Правдиві чутки чи параноя фанатів

Переглядаючи сторінку студії Valve на її платформі розповсюдження відеоігор Steam, геймери можуть перейти на вкладку під назвою "майбутні релізи".

У той час як у списку в ній з'являється лише шутер Deadlock, який перебуває у закритій бета-версії, категорія збоку показує цифру 2.

Звичайно, це може бути просто візуальним багом, але так чи інакше ситуація спонукала фанатів Valve до бурхливого обговорення.

Більшість одразу заявили – це явний доказ існування Half-Life 3.

Продовження легендарної франшизи все ще очікують сотні тисяч геймерів, тож не дивно, що саме цей варіант став найпопулярнішим. Тим паче, що останнім часом у мережі почастішали різноманітні "інсайди" про розробку проєкту та навіть те, що працівники Valve та члени їх родин уже на повну тестують гру.