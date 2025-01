Стало відомо, що Forever Entertainment і MegaPixel Studio об'єдналися для роботи над класичним горором 1998 року, який отримає переосмислення для сучасних ігрових платформ, інформує 24 Канал.

Гра з аркадних автоматів стане доступною на сучасних консолях

Свого часу на аркадних автоматах SEGA популярним жанром були лінійні або ж "рейкові" шутери, де геймер міг лише стріляти по цілях, що виникають на моніторі.

Однією з культових забавок такого штибу була The House of the Dead 2 і невдовзі вона отримає повний ремейк.

Анонс ремейку – дивіться відео

У The House of the Dead 2: Remake гравці приміряють роль секретного агента, який бореться з натовпами нежиті, щоб спробувати зупинити спалах зараження.

Оновлена версія гри запропонує покращену графіку та музику, а також додасть низку нових локацій, які гравці зможуть досліджувати. Окрім того, проєкт отримає кілька режимів, включно з кооперативом.

Наразі реліз The House of the Dead 2: Remake планується навесні 2025 року для Nintendo Switch, ПК (GOG та Steam), PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S.