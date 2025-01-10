Трохи культури у Doom

Модери Філіппо Меоцці та Ліам Стоун перетворили E1M1, першу карту в оригінальній грі, на інтерактивну художню галерею. У Doom: The Gallery Experience, безкоштовній браузерній грі на Itch.io та Newgrounds, вам доведеться з келихом вина або банкою пива розглядати класичні твори мистецтва, збирати гроші та слухати музику Йоганна Себастьяна Баха, повідомляє 24 Канал з посиланням на ArsTechnica. І ніякого ультранасилля.

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Цей проєкт почався як студентське завдання, але зрештою розробники описали своє творіння як пародію на галерейну культуру. Меоцці спирався на свій реальний досвід роботи в художніх галереях.

Doom: The Gallery Experience була створена як витвір мистецтва, покликаний пародіювати дивовижно претензійний світ галерейних відкриттів. У цьому досвіді ви зможете прогулятися й оцінити деякі витвори мистецтва, потягуючи вино і насолоджуючись безкоштовними закусками в чудово відреставрованому і переосмисленому E1M1 з гри Doom (1993) від id Software,

– написали творці.

Ви можете використати ігрові гроші, щоб купити шкарпетки та сумку в сувенірній крамниці, а також поїсти закуски чи випити, щоб заповнити відповідні лічильники внизу екрана. Ваш персонаж навіть має тут пару модних окулярів.

Нарешті, коли ви взаємодієте з творами мистецтва, то побачите посилання на відповідну сторінку картини на сайті музею Метрополітен.

У цьому ролику можна побачити ігровий процес нового мода:

