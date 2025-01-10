Немного культуры в Doom

Модеры Филиппо Меоцци и Лиам Стоун превратили E1M1, первую карту в оригинальной игре, в интерактивную художественную галерею. В Doom: The Gallery Experience, бесплатной браузерной игре на Itch.io и Newgrounds, вам придется с бокалом вина или банкой пива рассматривать классические произведения искусства, собирать деньги и слушать музыку Иоганна Себастьяна Баха, сообщает 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica. И никакого ультранасилия.

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Этот проект начался как студенческое задание, но в конце концов разработчики описали свое творение как пародию на галерейную культуру. Меоцци опирался на свой реальный опыт работы в художественных галереях.

Doom: The Gallery Experience была создана как произведение искусства, призванное пародировать удивительно претенциозный мир галерейных открытий. В этом опыте вы сможете прогуляться и оценить некоторые произведения искусства, потягивая вино и наслаждаясь бесплатными закусками в прекрасно отреставрированном и переосмысленном E1M1 из игры Doom (1993) от id Software,

– написали создатели.

Вы можете использовать игровые деньги, чтобы купить носки и сумку в сувенирной лавке, а также поесть закуски или выпить, чтобы заполнить соответствующие счетчики внизу экрана. Ваш персонаж даже имеет здесь пару модных очков.

Наконец, когда вы взаимодействуете с произведениями искусства, то увидите ссылку на соответствующую страницу картины на сайте музея Метрополитен.

В этом ролике можно увидеть игровой процесс нового мода:

