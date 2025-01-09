Кто виноват

На протяжении многих лет мы видели немало предположений, но из-за того, как разворачивался сюжет во вселенной Fallout, окончательного ответа на этот вопрос так никто и не нашел. Во время недавнего интервью один из создателей игры по имени Тим Кейн ответил на этот вопрос, сообщает 24 Канал со ссылкой на TKs-Mantis.

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Прежде чем перейти к ответу, следует сделать небольшое отступление, которое имеет большое значение для причин запуска ядерных бомб. В сюжете Fallout существует особое биологическое оружие, которое называется FEV (вирус принудительной эволюции). Эта смесь должна была стать медицинским чудом, но в итоге привела к созданию ужасно мутировавших существ. Вирус способен изменять людей, превращая их в уродливых монстров, которые живут дольше, хорошо переносят радиацию, имеют большой рост и физическую силу. Некоторые из них, зависимости от условий преобразования, могут иметь низкий интеллект или значительно выше человеческого.

Причина, из-за которой нас подвергли ядерному удару, заключается в том, что биологическое оружие было незаконным. Каким-то образом Китай узнал, что мы делаем FEV, и они сказали: "Вы должны это прекратить". И мы сказали: "Хорошо". Но все, что мы сделали, это переместили его,

– говорит Тим Кейн.

И вот здесь мы, собственно, и получаем ответ на желанный вопрос: Китай выстрелил первым во вселенной Fallout, потому что Америка создавала биологическое оружие и отказывалась остановиться, даже когда геополитическая напряженность была максимальной в ходе войн за последние залежи нефти.

Что интересно, в сериале, который в прошлом году вышел на Amazon, нам очень осторожно намекнули, что первой стреляла все-таки Америка, а точнее Vault-Tec – оборонная мегакорпорация, которая создавала большие радиационные хранилища, финансируемые правительством. Это может означать лишь то, что создатели игр не консультировали создателей сериала по этому конкретному вопросу, а потому те решили принять собственное решение. Или же, с другой стороны, сериал просто пошел собственным путем и мог изменить эту деталь. Так или иначе, эта информация не является подтвержденным фактом в сериале, поэтому все еще может измениться в будущем.