Как это будет

Все три игры действительно заслуживают экранизации, поскольку получили очень хорошие отзывы от пользователей и критиков, а также продались огромными тиражами. Helldivers 2, например, стала настоящим хитом среди кооперативных проектов, продав за несколько месяцев более 10 миллионов копий, что сделало ее самой быстро продаваемой игрой PlayStation Studios за всю историю, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Компания не вдается в подробности о сюжете всех трех проектов. Неизвестно, будут ли эти ленты повторять истории своих первоисточников, или расскажут что-то новое по мотивам этих миров. Мы знаем лишь то, что фильм по Horizon Zero Dawn, как и игра, будет рассказывать историю происхождения главной героини Элой в падшем футуристическом мире, но это вся информация, которую раскрыла студия.

Судя по всему, самым быстрым будет Ghost of Tsushima, релиз которого ожидается где-то в 2027 году. Это будет первый сериальный аниме-продукт, основанный на оригинальной игре для PlayStation. Выпуск планируют на собственной платформе Sony Crunchyroll. Aniplex, японская компания, которая выпустила такие шоу, как Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling и Sword Art Online, уже работает над этим проектом вместе с Sony и Crunchyroll, чтобы предложить анимационный опыт, "вдохновленный японскими народными сказками и мифологией".

После того, как мы уже доказали высокое качество и универсальность нашей игровой продукции в многочисленных успешных кино- и телепроектах, мы с нетерпением ждем анонса нашей первой в истории аниме-адаптации,

– говорит Асад Кизилбаш, глава PlayStation Productions.

Он уверен, что "богатый, захватывающий мир Ghost of Tsushima и его фантастический режим Legends, основанный на японской мифологии, является идеальной основой для этого проекта, а Aniplex является идеальным партнером для воплощения хитовой видеоигры Sucker Punch Productions в новый потрясающий аниме-сериал".

Даты остальных двух неизвестны даже приблизительно. Над Horizon Zero Dawn работает PlayStation Studios и Columbia Pictures. Кто возьмется за Helldivers, пока не говорят. Предположительно, Sony еще не нашла студию для этого фильма.