Что известно

Технический арт-директор китайской студии Virtuos Games опубликовал резюме, в котором указал список игр, над которыми работал. В этом списке указан неанонсированный ремейк на Unreal Engine 5, который разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Хотя четвертая часть серии от Bethesda не упоминается прямо в этом тексте, уже давно ходят слухи, что именно Virtuos Games является разработчиком ремастера Oblivion, о котором мы впервые услышали в сентябре 2023 года благодаря утечке слайдов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech. Поэтому есть вероятность, что ремастер на самом деле может быть полноценным ремейком культовой игры.

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Но не стоит спешить с выводами. Virtuos также стоит за ремейком Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, который также создается на Unreal Engine 5, поэтому существует вероятность, что арт-директор Virtuos Games просто не обновлял резюме с момента официального анонса игры. Поэтому стоит воспринимать это не как нечто подтвержденное, а лишь как очень осторожное предположение, которое может и не оправдаться.

The Elder Scrolls IV: Oblivion вышла в далеком 2006 году и сегодня графика игры уже воспринимается очень устаревшей. Однако ее популярность, отзывы и любовь аудитории буквально побуждают к тому, чтобы вернуть проект на новое оборудование. Это позволило бы студии не только подарить обновленную историю старым поклонникам, но и привлечь новую аудиторию, которая никогда бы не сыграла в оригинальную версию из-за ее устарелости.

Согласно вышеупомянутым слайдам, переданным в FTC, Oblivion – не единственная старая игра, разработанная Bethesda, которая готовится к перерождению, поскольку ремастер Fallout 3 также якобы находится в работе. Однако оба эти проекта никогда не представляли официально, поэтому есть вероятность, что планы могли измениться с того времени.