Хто винен

Протягом багатьох років ми бачили чимало припущень, але через те, як розгортався сюжет у всесвіті Fallout, остаточної відповіді на це питання так ніхто і не знайшов. Під час нещодавнього інтерв'ю один із творців гри на ім'я Тім Кейн відповів на це питання, повідомляє 24 Канал з посиланням на TKs-Mantis.

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Перш ніж перейти до відповіді, слід зробити невеличкий відступ, який має велике значення для причин запуску ядерних бомб. У сюжеті Fallout існує особлива біологічна зброя, котра називається FEV (вірус примусової еволюції). Ця суміш повинна була стати медичним дивом, але зрештою призвела до створення жахливо мутованих істот. Вірус здатен змінювати людей, перетворюючи їх на потворних монстрів, які живуть довше, добре переносять радіацію, мають великий зріст і фізичну силу. Деякі з них, залежно від умов перетворення, можуть мати низький інтелект або значно вищий за людський.

Причина, через яку нас піддали ядерному удару, полягає в тому, що біологічна зброя була незаконною. Якимось чином Китай дізнався, що ми робимо FEV, і вони сказали: "Ви маєте це припинити". І ми сказали: "Гаразд". Але все, що ми зробили, це перемістили його,

– каже Тім Кейн.

І ось тут ми, власне, й отримуємо відповідь на омріяне питання: Китай вистрілив першим у всесвіті Fallout, тому що Америка створювала біологічну зброю і відмовлялася зупинитися, навіть коли геополітична напруженість була максимальною в ході воєн за останні поклади нафти.

Що цікаво, у серіалі, який торік вийшов на Amazon, нам дуже обережно натякнули, що першою стріляла все-таки Америка, а точніше Vault-Tec – оборонна мегакорпорація, яка створювала великі радіаційні сховища, фінансовані урядом. Це може означати лише те, що творці ігор не консультували творців серіалу з цього конкретного питання, а тому ті вирішили прийняти власне рішення. Або ж, з іншого боку, серіал просто пішов власним шляхом і міг змінити цю деталь. Хай там як, ця інформація не є підтвердженим фактом у серіалі, тож усе ще може змінитись у майбутньому.