Half-Life вийшла 19 листопада в далекому 1998 році. Тож сьогодні грі вже виповнилося поважні 25 років або чверть століття.
Варте уваги Відомі не лише в кіно: шість голлівудських акторів, які з'являлися у відеоіграх
Велике оновлення Half-Life
До вечора 20 листопада гра доступна практично безкоштовно. При знижці в 90% Half-Life можна придбати всього за 22 гривні.
Крім того, до 25-річчя з дня виходу Half-Life компанія Valve випустила велике ювілейне оновлення. Воно покликане відновити, доповнити та оживити гру відповідно до сучасних реалій. Зокрема Half-Life отримала наступні покращення:
- Оновлені налаштування графіки, зокрема виправлення освітлення та фактичне широкоформатне поле огляду.
- Підтримка контролерів та Steam Networking.
- Підтримка Steam Deck.
- Додано контент з Half-Life Uplink та 4 нові мультиплеєрні мапи.
- Додано 3 старі мапи Half-Life Deathmatch, які раніше були доступні лише на диску Half-Life: Further Data.
- Додано інші матеріали, які раніше були доступні лише на диску з додатковими матеріалами.
- Додано моделі персонажів для Deathmatch: Ivan the Space Biker, Prototype Barney, Skeleton та Too Much Coffee Man.
- Виправлено виявлені помилки, покращено інтерфейс та управління.
- Для любителів ностальгувати: повернули оригінальне вступне відео Valve; головне меню оновлено до дизайну, натхненного оригінальним головним меню гри 1998 року; змінено моделі за замовчуванням на оригінальні (не HD) моделі.