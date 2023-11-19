До свого 25-річчя Half-Life отримала велике оновлення: гра доступна майже задарма

До 25-річного ювілею Half-Life компанія Valve влаштувала розпродаж гри зі знижкою в 90%. Крім того, компанія випустила велике ювілейне оновлення гри.

Half-Life вийшла 19 листопада в далекому 1998 році. Тож сьогодні грі вже виповнилося поважні 25 років або чверть століття.

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Велике оновлення Half-Life

До вечора 20 листопада гра доступна практично безкоштовно. При знижці в 90% Half-Life можна придбати всього за 22 гривні.

Крім того, до 25-річчя з дня виходу Half-Life компанія Valve випустила велике ювілейне оновлення. Воно покликане відновити, доповнити та оживити гру відповідно до сучасних реалій. Зокрема Half-Life отримала наступні покращення: