Half-Life запустили на телефоні Nokia 19-річної давнини

Світ ретро-геймінгу знову дивує незвичайними технічними рішеннями. Поки одні збирають потужні комп'ютери для старих ігор, інші намагаються вмістити цілі всесвіти у пристрої, які ніколи не призначалися для таких навантажень. Цього разу в центрі уваги опинився гаджет, що колись був символом технологічного престижу.

Феномен ретро-портування: від Doom до пригод Гордона Фрімена

Запуск класичних ігор на пристроях, які для цього зовсім не призначені, давно перетворився на своєрідний цифровий вид спорту. Зазвичай головним героєм таких експериментів стає Doom, проте нещодавно спільноту облетіла новина про запуск оригінальної Half-Life на смартфоні Nokia майже двадцятирічної давнини. Про це повідомляє видання GamesRadar.

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Розробник Данте Д. Леончіні зміг досягти того, що здавалося майже неможливим – повноцінної роботи легендарного шутера від Valve на моделі Nokia N95. Цей телефон, що вийшов у 2007 році, працює на базі операційної системи Symbian. Попри поважний вік заліза, гра демонструє досить стабільну продуктивність.

Half-Life 1 на Nokia N95 нарешті досягла 30 кадрів за секунду!

– прокоментував розробник Данте Д. Леончіні у своєму повідомленні в соцмережі X.

Технічні характеристики пристрою за сучасними мірками виглядають вкрай скромно. Смартфон оснастили процесором ARM із тактовою частотою 332 мегагерци та лише 64 мегабайтами оперативної пам'яті. Зображення виводиться на TFT-дисплей діагоналлю 2,6 дюйма (приблизно 6,6 сантиметра) із роздільною здатністю 240 на 320 пікселів. Для порівняння, сучасні ігрові системи мають у тисячі разів більше ресурсів.

Half-Life на Nokia N95: дивіться відео

Half-Life 1 on the Nokia N95 finally reached 30 FPS! Some slowdowns remain, but I've already identified the cause and am working on a fix. Mouse and keyboard support has also been added. Still a few bugs to fix, but it's getting there.#HalfLife #nokia #symbian #valve #steam pic.twitter.com/PDlq2CRxAy — Dante D. Leoncini (@dante_leoncini) June 5, 2026

Секрети оптимізації та технічні виклики

Головним інструментом для реалізації цього проєкту став Xash3D FWGS – рушій із відкритим кодом. Його створили спеціально для того, щоб запускати Half-Life на платформах, які не мають нічого спільного з ігровими персональними комп'ютерами. Завдяки зусиллям розробника, гра тепер підтримує не лише стандартне керування кнопками, а й повноцінне підключення миші та клавіатури.

Деякі сповільнення все ще залишаються, але я вже знайшов причину і працюю над виправленням,

– заявив Данте Д. Леончіні, додавши, що підтримка периферійних пристроїв робить геймплей значно комфортнішим.

Наразі проєкт перебуває на стадії активного вдосконалення. Леончіні веде детальний список запланованих покращень у своєму блозі. Крім стабілізації частоти кадрів, він планує додати підтримку локальної мережі та онлайн-мультиплеєра, а також виправити помилки, що спричиняють раптові завершення роботи програми.

Основною проблемою залишається дефіцит оперативної пам'яті, через що на певних картах трапляються критичні збої. Проте, попри ці технічні обмеження, гра працює досить упевнено.