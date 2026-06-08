Чи отримає нова Fable додатковий контент після релізу?

Під час нещодавньої презентації Xbox Games Showcase розробники нарешті розкрили ключові деталі щодо майбутнього перезапуску культової серії Fable. Окрім оголошення точної дати виходу гри – 23 лютого 2027 року, – студія Playground Games підтвердила, що проєкт отримає щонайменше одне велике сюжетне доповнення. Це розширення отримало назву Order of the Hero, а інформація про нього з'явилася разом із анонсом колекційного та преміального видань гри, пише видання TheGamer.

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Сюжетне доповнення Order of the Hero обіцяє гравцям подорож до абсолютно нового регіону Альбіону. Головною темою розширення стане зіткнення з таємничим та похмурим давнім культом.

Проте розробники вирішили відійти від звичного шаблону повного знищення ворожої організації. Замість того, щоб просто викорінити фанатиків, гравці отримають можливість стати їхнім "знаменитим наглядачем". Це дозволить не лише очолити групу, а й безпосередньо впливати на її ідеологію та майбутні дії.

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З вашою новою владою ви керуватимете їхніми ритуалами та формуватимете культ відповідно до свого власного героїчного бачення, будь воно благородним, підлим чи просто дивним,

– прокоментували розробники в офіційному описі доповнення на сайті Fable.

Така концепція продовжує традиції попередніх частин серії. Наприклад, у Fable 2 гравці відвідували острів Кнотхоул, де могли воскресити свого вірного пса, а у Fable 3 досліджували підземне місто Андерстоун, яке було повністю відрізане від решти світу.

У новому доповненні автори знову роблять акцент на виборі гравця та наслідках його рішень для цілих спільнот. Водночас розробники залишають інтригу щодо долі попереднього лідера культу, натякаючи на небезпеку, яка чатує на кожного, хто бере на себе таку відповідальність.

Трохи ностальгії

Повернення до Альбіону обіцяє бути насиченим не лише новими локаціями, а й знайомими обличчями. Новий трейлер підтвердив повернення одного з найвідоміших антагоністів серії – Джека з Тіні з оригінальної першої гри. Разом із ним з'явиться Герой Рейтмарша, що створює серйозну загрозу для всіх інших героїв світу.

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Для тих, хто планує отримати максимум контенту відразу, розробники підготували Premium Edition вартістю 99,99 доларів США, пише GamesRadar. До складу цього видання вже включено доступ до розширення Order of the Hero без додаткової оплати. Крім того, покупці преміальної версії отримають два спеціальні косметичні костюми, цифровий артбук, саундтрек та дев'ять внутрішньоігрових подарунків.

Fable Collector's Edition:

Jack of Blades Statuette

SteelBook® Case

Guild Seal Lapel Pin

️ Hard Cover Art Book*

Fable Premium Edition with Early Access, content pack, and post-launch expansion.



It's the sort of collection that says 'legend' before you even do… pic.twitter.com/bw6TRO8dnz — Fable (@fable) June 8, 2026

Водночас стандартне видання гри коштуватиме 69,99 доларів США, а його власникам доведеться купувати доповнення окремо, коли воно вийде у світ.

Попри те, що до релізу залишається ще чимало часу, цей тиждень став надзвичайно продуктивним для фанатів франшизи. Окрім анонсу DLC, студія Playground Games пообіцяла представити розширений огляд ігрового процесу вже цієї середи, 10 червня 2026 року. Це дозволить глибше зрозуміти механіки гри.

Варто зазначити, що реліз перенесли з осені 2026 року на лютий 2027 року. Журналісти припускають, що таке рішення прийняли через бажання уникнути конкуренції з Grand Theft Auto 6 або через потребу у додатковому часі для полірування проєкту.

Наразі підтверджено, що Fable вийде на консолях Xbox Series X/S та персональних комп'ютерах, хоча в мережі продовжують ширитися чутки про можливу появу гри на PlayStation 5 у майбутньому.