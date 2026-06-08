Про це повідомили видавництво Kwalee та канадська студія Flyos, яка спеціалізується на настільних рольових іграх. Компанії анонсували Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers – нову сюжетну RPG, натхненну культовою Disco Elysium на сторінці спільноти у Steam.

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Події гри розгорнуться в сучасному Монреалі, де після зникнення впливу Шабашу баланс сил змінився, а містом керують інші таємні угруповання. На цьому тлі розгортається історія головного героя на ім'я Гейб.

Гейб – вампір, який прокинувся після багаторічного стану апатії та майже нічого не пам'ятає про власне минуле. Часткова амнезія стає одним із ключових елементів сюжету. Його пробудження активує давно забуті сили, тоді як глибоко під Монреалем залишається прихованою давня таємниця.

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Під керівництвом Сем – слабокровної вампірки, яка не надто охоче бере на себе роль наставниці, герой вирушає на пошуки втіклого гуля. Однак звичайне, на перший погляд, полювання швидко перетворюється на масштабну змову, пов'язану з загадковим Храмом Вічних Шепотів. Саме з ним, як з'ясовується, Гейб має особливий зв'язок.

Розробники описують центральний конфлікт гри як боротьбу між темною спадщиною та залишками людяності. За словами авторів, що глибше герой занурюватиметься в таємниці храму, то більше темряви відкриватиме у собі. Перед гравцями постане вибір: прийняти жахливу спадщину Шабашу чи намагатися зберегти людські риси попри власну природу.

Трейлер Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers – дивитися відео:

Ставка на рішення та наслідки

Однією з головних особливостей Eternal Whispers стане підхід до розвитку сюжету. Автори обіцяють історію, побудовану навколо персонажів і рішень гравця, де кожен вибір матиме значення для подальшого розвитку подій.

Також у грі використають принцип "просування через невдачі". Такий підхід добре знайомий шанувальникам Disco Elysium та деяких настільних рольових систем. Його суть полягає в тому, що навіть невдалий результат не зупиняє проходження, а відкриває нові сюжетні гілки та несподівані наслідки.

The Masquerade – Eternal Whispers з першого погляду нагадує Disco Elysium / Фото Flyos

Розробники також обіцяють системну рольову механіку та глибокі можливості персоналізації персонажа. Водночас вони наголошують на ще одній незвичній рисі проєкту – у грі не буде традиційних бойових зіткнень. Замість цього акцент зроблять на діалогах, розслідуваннях, соціальній взаємодії та прийнятті рішень.

Що відомо про реліз Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers?

Наразі Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers заявлена лише для ПК. Гра вже отримала сторінку в Steam, де також опублікували перший сюжетний трейлер із демонстрацією початкових фрагментів геймплею.

Точну дату виходу розробники поки не називають. Навіть орієнтовних термінів релізу немає.

Втім, сама концепція вже привернула увагу фанатів всесвіту Vampire: The Masquerade. Останніми роками франшиза активно розширюється за рахунок різних жанрів – від візуальних новел до рольових ігор. Eternal Whispers може зайняти особливе місце серед них завдяки фокусу на оповіданні, моральних дилемах і відмові від класичної бойової системи.