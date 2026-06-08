Об этом сообщили издательство Kwalee и канадская студия Flyos, которая специализируется на настольных ролевых играх. Компании анонсировали Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers – новую сюжетную RPG, вдохновленную культовой Disco Elysium на странице сообщества в Steam.

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События игры развернутся в современном Монреале, где после исчезновения влияния Шабаша баланс сил изменился, а городом управляют другие тайные группировки. На этом фоне разворачивается история главного героя по имени Гейб.

Гейб – вампир, который проснулся после многолетнего состояния апатии и почти ничего не помнит о собственном прошлом. Частичная амнезия становится одним из ключевых элементов сюжета. Его пробуждение активирует давно забытые силы, тогда как глубоко под Монреалем остается скрытой давняя тайна.

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Под руководством Сэм – слабокровной вампирши, которая не слишком охотно берет на себя роль наставницы, герой отправляется на поиски сбежавшего гуля. Однако обычная, на первый взгляд, охота быстро превращается в масштабный заговор, связанный с загадочным Храмом Вечных Шепотов. Именно с ним, как выясняется, Гейб имеет особую связь.

Разработчики описывают центральный конфликт игры как борьбу между темным наследием и остатками человечности. По словам авторов, чем глубже герой будет погружаться в тайны храма, тем больше тьмы будет открывать в себе. Перед игроками встанет выбор: принять ужасное наследие Шабаша или пытаться сохранить человеческие черты несмотря на собственную природу.

Трейлер Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers – смотреть видео:

Ставка на решения и последствия

Одной из главных особенностей Eternal Whispers станет подход к развитию сюжета. Авторы обещают историю, построенную вокруг персонажей и решений игрока, где каждый выбор будет иметь значение для дальнейшего развития событий.

Также в игре используют принцип "продвижения через неудачи". Такой подход хорошо знаком поклонникам Disco Elysium и некоторых настольных ролевых систем. Его суть заключается в том, что даже неудачный результат не останавливает прохождение, а открывает новые сюжетные ветки и неожиданные последствия.

The Masquerade – Eternal Whispers с первого взгляда напоминает Disco Elysium / Фото Flyos

Разработчики также обещают системную ролевую механику и глубокие возможности персонализации персонажа. В то же время они отмечают еще одну необычную черту проекта – в игре не будет традиционных боевых столкновений. Вместо этого акцент сделают на диалогах, расследованиях, социальном взаимодействии и принятии решений.

Что известно о релизе Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers?

На данный момент Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers заявлена только для ПК. Игра уже получила страницу в Steam, где также опубликовали первый сюжетный трейлер с демонстрацией начальных фрагментов геймплея.

Точную дату выхода разработчики пока не называют. Даже ориентировочных сроков релиза нет.

Впрочем, сама концепция уже привлекла внимание фанатов вселенной Vampire: The Masquerade. В последние годы франшиза активно расширяется за счет различных жанров – от визуальных новелл до ролевых игр. Eternal Whispers может занять особое место среди них благодаря фокусу на повествовании, моральных дилеммах и отказу от классической боевой системы.