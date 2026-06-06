Презентація Summer Game Fest 2026 подарувала геймерам анонс надзвичайно амбітного шутера Crossfire, інформує 24 Канал.

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Як новий шутер від творців CoD та The Last of Us змінить жанр?

У 2021 році вихідці з іменитих студій Infinity Ward та Naughty Dog об'єдналися у компанію That's No Moon, маючи на меті змінити жанр шутерів.

5 червня в рамках SGF 2026, вони представили свій дебютний проєкт – Crossfire.

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Тактичний екшн з динамічним сюжетом розповість історію найманки Лейли Кассем, чия, на перший погляд, рутинна місія в Атлаських горах йде зовсім не так, як планувалося.

Аби вижити їй доводиться укласти "союз" з ворожим бійцем Делроєм Кроссом, а невдовзі потому новоспечені напарники дізнаються, що опинилися в епіцентрі моторошного та непередбачуваного експерименту.

Трейлер гри: дивіться відео

Ігровий процес майбутньої новинки зосередиться на поєднанні "стелсу", перестрілок та використанні унікальної системи укриттів.

Як розповів директор гри Джейкоб Мінкофф, їхня "Adaptive Cover" дозволяє головній героїні реагувати на місцевість та позиції ворога в режимі реального часу, коригуючи свою позицію, щоб залишатися в укритті, коли ситуація змінюється, повідомляє Dexerto.

Дата виходу Crossfire ще не оголошена, але відомо, що гру слід очікувати на PS5, Xbox Series X|S та ПК.