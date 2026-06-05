Колишній технічний директор Rockstar відповів на цікаве питання шанувальників серії GTA, розкривши яку механіку з San Andreas вважає помилкою, інформує 24 Канал.

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"Стелс" у GTA San Andreas був зайвим?

Ветеран індустрії Оббе Вермей часто тішить геймерів тим, що пригадує якісь цікаві історії з часів, коли він був одним з головних творців GTA.

Колись він вже розповідав як в грі з'явилася кінематографічна камера, а цього разу його запитали про вирізаний контент з GTA IV, а конкретно пістолет марки Беретта, оснащений глушником.

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Користувач соцмережі X під ніком @mikergmoj96151 поцікавився чи означало це, що в якийсь момент розробники розглядали появу в грі "стелсу".

Вермей зазначив, що не може точно відповісти про "четвірку", але ось у GTA San Andreas саме ця механіка була зайвою та принесла чимало клопотів команді.

Наскільки я пам'ятаю, ми шкодували саме про додавання "стелсу" до San Andreas, бо зрештою ми занадто себе перенавантажили,
написав розробник.

Щодо "пригод" Ніко, то Вермей додав, що команда "постійно проводила експерименти, про які він не знав", тож цілком можливо, що в якийсь момент Rockstar справді хотіли додати в Ліберті-сіті трішки "стелсу".