Хто насправді стоїть за новою Halo

Масштаби залучення зовнішніх партнерів вражають навіть досвідчених аналітиків. Згідно з фінальними титрами гри, над Halo: Campaign Evolved працювали 15 різних студій, серед яких такі відомі імена, як Ninja Theory, Turn 10 Studios та Rare. Такий підхід став результатом стратегії керівника Halo Studios П'єра Хінце, який прагне передати на аутсорс максимальний обсяг технічної роботи, пише Wccftech.

Ця стратегія походить від коментарів голови Halo Studios П'єра Хінце, який, за повідомленнями розробників, мав намір віддати на аутсорс якомога більше етапів розробки,

– прокоментував інсайдер RebsGaming.

Розподіл обов'язків між командами був дуже чітким. Наприклад, студія Virtuos повністю взяла на себе художнє виробництво – від створення цілих світів до дизайну персонажів, транспортних засобів та зброї. Водночас компанія Abstraction, чия співпраця з Halo Studios завершилася достроково через виробничі труднощі, відповідала за дизайн місій кампанії, починаючи з перших концептів і закінчуючи фінальним балансуванням геймплею.

Тінь Call of Duty та критика ветеранів

Попри успішний запуск, такий розпорошений метод розробки вже отримав першу порцію критики від ветеранів індустрії. Співзасновник серії Маркус Лето публічно висловив невдоволення дизайном кільця Halo в головному меню, зазначивши, що об'єкт виглядає не зовсім пропорційним і позбавленим тієї атмосфери таємничості, яка була притаманна оригіналу. Аналітики вбачають у цьому ознаки недостатнього контролю з боку основної студії за численними підрядниками.

Найбільш обговорюваною новиною стала ймовірна поява у всесвіті Halo студії Sledgehammer Games, відомої за роботою над Call of Duty. Microsoft також активно вивчає пропозицію залучити Activision до створення майбутніх ігор серії. Хоча розробку першого прототипу, що фокусувався на механіці руху персонажів, припинили в липні, це не означає повної відмови від співпраці.

Такий крок з боку Microsoft може суттєво пришвидшити вихід нових ігор, проте він ставить під питання ідентичність серії, яка тепер фактично створюється руками десятків різних колективів.