Майбутній проєкт у всесвіті Halo скасували: чому фанати не побачать нову гру

Halo Studios припинили розробку амбітного мережевого проєкту під кодовою назвою Project Ekur. Гра мала стати новим етапом для франшизи, використовуючи сучасні технології, але тепер фанатам доведеться задовольнитися лише чутками про майбутні рімейки класичних частин серії.

Експерименти з новим рушієм та спадщина Certain Affinity

Проєкт Ekur розробляла студія Certain Affinity, яка раніше працювала над прототипом королівської битви Project Tatanka для Halo Infinite. Головною метою розробки було тестування можливостей рушія Unreal Engine 5 для всесвіту Halo. Фахівці намагалися зрозуміти, чи зможуть вони ефективно перенести ресурси з рушіїв Slipspace та Blam у нове середовище, зберігши при цьому унікальну фізику та відчуття від гри. Про це пише видання Insider Gaming.

Halo Studios працювали над мережевим проєктом під назвою Project Ekur, який скасували. Я підтвердив, що це правда на 100 відсотків,

– прокоментував журналіст видання Windows Central Джез Корден.

За попередніми даними, гра містила елементи екстракшн-шутера, а ідейним фундаментом для неї слугував режим Warzone з Halo 5. Розробники планували надати гравцям можливість керувати як спартанцями, так і елітами з широкими можливостями персоналізації.

Попри цікаву концепцію, керівництво вирішило зупинити виробництво, не розкриваючи конкретних причин такого кроку.

Майбутнє серії: ставка на перевірену класику

Наразі стратегія власників франшизи змістилася у бік оновлення вже знайомих гравцям історій. Після успішного виходу рімейку першої частини, у мережі з'явилося багато повідомлень про те, що студія готує оновлені версії Halo 2 та Halo 3. Гравці з нетерпінням чекали на повноцінне нове продовження, проте скасування Project Ekur свідчить про те, що розробники поки не готові до масштабних експериментів із мережевими форматами.

Хоча окрема гра на Unreal Engine 5 не побачить світ, отриманий під час прототипування досвід може знадобитися в майбутньому. Студія продовжує досліджувати, як перехід на сучасний рушій вплине на розвиток серії та чи зможе він забезпечити фірмовий ігровий процес, до якого звикли мільйони прихильників майстра Чіфа.