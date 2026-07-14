Эксперименты с новым движком и наследие Certain Affinity

Проект Ekur разрабатывала студия Certain Affinity, которая ранее работала над прототипом королевской битвы Project Tatanka для Halo Infinite. Главной целью разработки было тестирование возможностей движка Unreal Engine 5 для вселенной Halo. Специалисты пытались понять, смогут ли они эффективно перенести ресурсы из движков Slipspace и Blam в новую среду, сохранив при этом уникальную физику и ощущения от игры. Об этом пишет издание Insider Gaming.

Halo Studios работали над сетевым проектом под названием Project Ekur, который был отменен. Я подтвердил, что это правда на 100 процентов,

– прокомментировал журналист издания Windows Central Джез Корден.

По предварительным данным, игра содержала элементы экшн-шутера, а идеологической основой для нее служил режим Warzone из Halo 5. Разработчики планировали предоставить игрокам возможность управлять как спартанцами, так и элитами с широкими возможностями персонализации.

Несмотря на интересную концепцию, руководство решило остановить разработку, не раскрывая конкретных причин такого шага.

Будущее серии: ставка на проверенную классику

В настоящее время стратегия владельцев франшизы сместилась в сторону обновления уже знакомых игрокам историй. После успешного выхода ремейка первой части в сети появилось много сообщений о том, что студия готовит обновленные версии Halo 2 и Halo 3. Игроки с нетерпением ждали полноценного нового продолжения, однако отмена Project Ekur свидетельствует о том, что разработчики пока не готовы к масштабным экспериментам с сетевыми форматами.

Хотя отдельная игра на Unreal Engine 5 не увидит свет, опыт, полученный в ходе прототипирования, может пригодиться в будущем. Студия продолжает исследовать, как переход на современный движок повлияет на развитие серии и сможет ли он обеспечить фирменный игровой процесс, к которому привыкли миллионы поклонников Мастера Чифа.