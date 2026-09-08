Hayfever стала безплатною у Steam – хардкорний інді-платформер, схожий на Super Meat Boy

У магазині Steam стала абсолютно безкоштовною відома інді-гра, яку розробники роками продавали за повну вартість. Про що платформер Hayfever – у матеріалі.

Кожен охочий може без жодних витрат поповнити свою колекцію хардкорним ретро-платформером, який своєю складністю нагадує знамениті Super Meat Boy та Celeste, повідомляє Gamerant.

Раптовий сюрприз у Steam

Безжальний двовимірний платформер під назвою Hayfever з'явився на світ ще 24 лютого 2020 року і всі ці роки був платною забавкою.

Приблизно три роки тому шведська студія Pixadome оголосила про творчу відпустку та призупинення розробки ігор, а 21 серпня 2026 року їхній платформер неочікувано став безкоштовним у Steam, хоча досі невідомо з чим це пов'язано.

Проте для любителів якісних безкоштовних ігор це чудовий шанс випробувати свої сили у хардкорному проєкті.

Сюжет гри розповідає про Томаса – надзвичайно відповідального листоношу, який має серйозну проблему: жахливу алергію. Під час сильного нападу він випадково розгубив усі листи.

Тепер головний герой разом зі своєю колегою Чарлі мусить повернути втрачені листи, поки суворий бос не дізнався про інцидент і не звільнив його. Головна фішка ігрового процесу полягає в тому, що Томас використовує свою слабкість як суперсилу.

Різні алергени по-різному впливають на героя, повністю змінюючи його взаємодію з оточенням. Звичайний пилок дозволяє йому накопичити повітря та зробити потужний ривок уперед завдяки чханню.

Натомість зміг змушує Томаса роздуватися, наче повітряна куля, а арахіс змушує його міцно прилипати до стін. Гравці мають подолати чотири світи, які символізують різні пори року, а також відшукати секретний світ. Загалом проєкт пропонує 140 складних рівнів.

Трейлер гри: дивіться відео

Проєкт отримав переважно позитивні відгуки від критиків і звичайних геймерів.

На платформі Steam гра має 91% позитивних рецензій. Критики хвалять її за винахідливий дизайн та приємний візуальний стиль.

Hayfever – це чарівний платформер,

– прокоментував оглядач видання The Gamer.

Окрім позитиву, користувачі відзначають і деякі технічні проблеми. Наприклад, на початку гра запускається на максимальній гучності, що може зашкодити слуху, а керування по діагоналі інколи працює нестабільно.

Проте більшість гравців все ж вважає проєкт справжньою прихованою перлиною жанру хардкорних платформерів.