Каждый желающий может совершенно бесплатно пополнить свою коллекцию хардкорным ретро-платформером, который по своей сложности напоминает знаменитые Super Meat Boy и Celeste, сообщает Gamerant.
Неожиданный сюрприз в Steam
Безжалостный двухмерный платформер под названием Hayfever увидел свет еще 24 февраля 2020 года и все эти годы был платной игрой.
Примерно три года назад шведская студия Pixadome объявила о творческом отпуске и приостановке разработки игр, а 21 августа 2026 года их платформер неожиданно стал бесплатным в Steam, хотя до сих пор неизвестно, почему это произошло.
Однако для любителей качественных бесплатных игр это отличный шанс испытать свои силы в хардкорном проекте.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Сюжет игры рассказывает о Томасе – чрезвычайно ответственном почтальоне, у которого есть серьезная проблема: ужасная аллергия. Во время сильного приступа он случайно потерял все письма.
Теперь главный герой вместе со своим коллегой Чарли должен вернуть потерянные письма, пока строгий босс не узнал об инциденте и не уволил его. Главная фишка игрового процесса заключается в том, что Томас использует свою слабость как суперсилу.
Различные аллергены по-разному влияют на героя, полностью меняя его взаимодействие с окружающей средой. Обычная пыльца позволяет ему набрать воздух и сделать мощный рывок вперед благодаря чиханию.
Зато копоть заставляет Томаса раздуваться, словно воздушный шар, а арахис – крепко прилипать к стенам. Игрокам предстоит преодолеть четыре мира, символизирующих разные времена года, а также найти секретный мир. Всего проект предлагает 140 сложных уровней.
Трейлер игры: смотрите видео
Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и обычных геймеров.
На платформе Steam игра имеет 91% положительных отзывов. Критики хвалят ее за изобретательный дизайн и приятный визуальный стиль.
Hayfever – это очаровательный платформер,
– прокомментировал обозреватель издания The Gamer.
Помимо положительных отзывов, пользователи отмечают и некоторые технические проблемы. Например, в начале игра запускается на максимальной громкости, что может навредить слуху, а управление по диагонали иногда работает нестабильно.
Однако большинство игроков все же считает проект настоящей скрытой жемчужиной жанра хардкорных платформеров.