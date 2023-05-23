У мережу злили геймплей гри Harry Potter: Quidditch Champions

В Інтернеті з'явилися кадри ігрового процесу гри Harry Potter: Quidditch Champions. Це вперше фанати світу хлопчика, що вижив, змогли побачити майбутню гру.

Квідич відомий як улюблений вид спорту у світі чарівників, і до анонсу гри припускали, що квідич з'явиться в Hogwarts Legacy як контент DLC. Втім, цього так і не відбулося.

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Геймплей Harry Potter: Quidditch Champions

Сам Гаррі Поттер був завзятим гравцем у квідич протягом усієї серії книжок, пізніше до нього приєднався Рон Візлі в команді факультету Ґрифіндору з квідичу. Вони грали на позиціях ловця й воротаря відповідно.

Відсутність квідичу в Hogwarts Legacy була предметом розбіжностей для частини шанувальників. Втім, тепер на них чекає ціла гра, присвячена цьому виду спорту.

Наразі офіційної дати релізу Harry Potter: Quidditch Champions немає. Нині гра перебуває на стадії закритого тестування. Тепер у мережу злили кадри її геймплею.

Нині вони вже видалені, але шанувальники побачили, що в грі можна буде обирати собі гравця, аж до Рона Візлі чи й самого Гаррі Поттера. Також геймери зможуть обрати колір мітли та позицію на полі для квідичу.