Квиддич известен как любимый вид спорта в мире волшебников, и к анонсу игры предполагали, что квиддич появится в Hogwarts Legacy как контент DLC. Впрочем, это так и не произошло.

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Геймплей Harry Potter: Quidditch Champions

Сам Гарри Поттер был заядлым игроком в квиддич на протяжении всей серии книг, позже к нему присоединился Рон Уизли в команде Гриффиндорского факультета по квиддичу. Они играли на позициях ловца и вратаря соответственно.

Отсутствие квиддича в Hogwarts Legacy было предметом разногласий для части поклонников. Впрочем, теперь их ждет целая игра, посвященная этому виду спорта.

Пока официальной даты релиза Harry Potter: Quidditch Champions нет. В настоящее время игра находится на стадии закрытого тестирования. Теперь в сеть слили кадры ее геймплей.

Сейчас они уже удалены, но поклонники увидели, что в игре можно будет выбирать себе игрока, вплоть до Рона Уизли или самого Гарри Поттера. Также геймеры смогут выбрать цвет метлы и позицию на квиддичном поле.