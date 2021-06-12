Хайлайт мрії: геймер вразив майстерним пострілом з арбалета у Call of Duty: Warzone – відео

Одному шанувальнику Warzone вдалося неможливе: поцілити у ворога з арбалета, коли той знаходився на даху однієї з найвищих будівель в грі – Накатомі Плаза. Неймовірний хайлайт у матеріалі.

У Warzone величезний перелік зброї на будь-який випадок недовгого життя оперативника. Від масивних РПГ до мініатюрних пістолетів – все покликано завдати якнайбільшої шкоди ворогові. Проте один з гравців вирішив трішки повернутися в минуле і продемонстрував дивовижну гру з арбалетом.

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Після нещодавнього оновлення проєкт "перенісся" в тему бойовиків 80–их та поповнився об'єктами з відомих кінострічок: "Рембо" та "Міцний горішок". Одним із них стала відома Накатомі Плаза з першого фільму з Брюсом Віллісом. Височезну будівлю одразу вподобали гравці, які полюбляють вести повільний геймплей зі снайперськими гвинтівками, проте як виявилось і без прицілу з кількакратним збільшенням можна здійснювати снайперські постріли.

Користувач Reddit під ніком Too_Easy_33 опублікував унікальне відео, на якому продемонстрував власну майстерність стрільби з арбалета. Too_Easy_33 та його товариш по команді виконували контракт "Bounty hunter", а їхня ціль вирішила заховатися на верхівці будівлі. Спочатку наш герой помітив, що ворог намагається вицілити їх, визираючи з-за огородження даху та вистрілив просто на вдачу.

Коли постріл ледь не влучив у ціль, Too_Easy_33 вирішив спробувати ще раз, але цього разу геймер не поспішав і ретельно розрахував траєкторію, націлившись трохи вище. Підготовка виявилася блискучою, адже другий постріл влучив точнісінько в ціль і збив суперника з ніг, а довершив справу авіаудар, викликаний геймером.



Безперечно у пострілі Too_Many_33 була дрібка удачі, але також неабияка майстерність. Якби перший постріл одразу би був точним, то можна було б стовідсотково казати про чисте везіння, але той факт, що геймер проаналізував промах та розрахував вірну траєкторію для наступного пострілу за такий короткий час робить цей хайлайт тільки краще. Саме про такий постріл можна впевнено сказати: "один на мільйон".