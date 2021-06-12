В Warzone огромный список оружия практически на любой случай из недолгой жизни оперативника. От массивных РПГ до миниатюрных пистолетов – все призвано нанести как можно больше вреда врагу. Однако один из игроков решил немного вернуться в прошлое и продемонстрировал удивительную игру с арбалетом.

Сложно поверить Геймеры разоблачили "стримерский" способ попадания в легкие лобби в Call of Duty: Warzone

После недавнего обновления проект "перенесся" в тему боевиков восьмидесятых и пополнился объектами из известных кинолент: "Рэмбо" и "Крепкий орешек". Одним из них стала известная Накатоми Плаза из первого фильма с Брюсом Уиллисом. Высоченное здание сразу полюбили игроки, предпочитающие вести медленный геймплей со снайперскими винтовками, однако как оказалось и без прицела с несколько кратным увеличением можно осуществлять снайперские выстрелы.

Пользователь Reddit под ником Too_Easy_33 опубликовал уникальное видео, на котором продемонстрировал свое мастерство стрельбы из арбалета. Too_Easy_33 и его товарищ по команде выполняли контракт "Bounty hunter", а их цель решила спрятаться на вершине здания. Сначала наш герой заметил, что враг пытается выцелить их, выглядывая из-за ограждения крыши и выстрелил просто на удачу.

Когда выстрел едва не попал в цель, Too_Easy_33 решил попробовать еще раз, но на этот раз геймер не спешил и тщательно рассчитал траекторию, прицелившись чуть выше. Подготовка оказалась блестящей, ведь второй выстрел попал точно в цель и сбил соперника с ног, а довершил дело авиаудар, вызванный геймером.

Бесспорно в выстреле Too_Many_33 была щепотка удачи, но также незаурядное мастерство. Если бы первый выстрел сразу же бы пришелся в цель, то можно было бы с увереностью говорить о чистом везении, но тот факт, что геймер проанализировал промах и рассчитал верную траекторию для следующего выстрела за такое короткое время делает этот хайлайт только лучше. Именно о таком выстреле можно уверенно сказать: "один на миллион".