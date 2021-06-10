Warzone соревновательная игра с очень жесткими правилами, ведь из нескольких десятков "отрядов" в конечном итоге победу получает только один. Часто стримеров этой дисциплины обвиняют в том, что им постоянно попадаются так называемые "бот-лобби" и, похоже, геймеры нашли предполагаемый способ, которым пользуются контент-мейкеры.

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В Warzone есть способ мошенничества, который выходит далеко за рамки привычных читов: аимботов и стим-хаков. Даже некоторые популярные контент-мейкеры, вероятно, "читерят" в популярном батл-рояле, хотя и совсем неожиданным способом.

Обычные игроки месяцами подозревали, что что-то не так, и вот теперь похоже на то, что мы наконец получили подтверждение – попасть в "бот-лобби" в Warzone помогает обычный VPN. Используя недавно раскрытый метод, игроки могут обойти свои локальные сервера и SBMM, чтобы попасть в лобби с игроками, которые "буквально не понимают как играть в эту игру". Доказательства этому привели сразу несколько геймеров в видео на ютубе, в тиктоке и даже твитере.

Детальное объяснение способа

Изменение вашего региона с помощью VPN приводит к тому, что Warzone отвергает жесткий SBMM в пользу поиска достойного соединения. По словам популярного стримера JaredFPS, использование этого метода обеспечивает мошенникам даже тот же пинг, что и обычно, несмотря на то, что они играют на серверах других стран.

Более того, вы даже можете закрыть сеть VPN сразу после того, как матч будет найден и сохранить связь с сервером. Это позволяет игрокам скрыть использование стороннего софта и делает его обнаружение практически невозможным.

Чтобы доказать, что метод работает, один из пользователей твитера под ником CallofDutyHope сыграл 5 матчей подряд и поделился результатами. Играя в паре с другом в режиме "четверки" и "не сильно стараясь" геймер продемонстрировал достойные результаты, убивая в каждой игре более 10 соперников, а средний КД игроков в лобби не поднимался выше показателя в 1,01.

Итак, если соперники ваших любимых стримеров после смерти почти постоянно комментируют свое поражение на непонятном вам языке, то вполне вероятно, что ваш любимец использует VPN для облегчения своей "жизни" в Warzone.