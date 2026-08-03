Історична перемога та шлях до фіналу

Хайме Бустос, який представляв команду Team Falcons, зумів здолати найбільш титулованих майстрів файтингів на планеті. На шляху до свого тріумфу він переміг таких зірок, як MenaRD та Yamaguchi, які свого часу вигравали престижний чемпіонат EVO. Про це пише видання Insider Gaming.

Цей неймовірний успіх приніс юному чилійцю не лише славу, а й солідну грошову винагороду в розмірі 250 тисяч доларів.

У фінальному поєдинку Бустос зіткнувся з японським ветераном кіберспорту Хібікі, який за віком удвічі старший за Хайме. Попри таку значну різницю в досвіді, молодий гравець продемонстрував феноменальну витримку та техніку.

Гранд-фінал завершився з розгромним рахунком 5 – 2 на користь Бустоса. Цей результат став критично важливим для його команди Team Falcons: завдяки здобутим очкам вони повернули собі лідерство в загальному клубному заліку та претендують на чергові перемоги в сезоні.

Перспективи та значення для кіберспорту

Перемога Хайме "Craime" Бустоса має велике значення для всієї індустрії, адже вона підкреслює глобальну різноманітність Esports World Cup. Чилійський гравець довів, що представники Латинської Америки можуть успішно конкурувати на найвищому рівні.

Крім титулу чемпіона, Хайме також забезпечив собі місце на прийдешньому Capcom Cup 13. Тепер спортивні аналітики уважно стежать за кар'єрою підлітка, прогнозуючи йому велике майбутнє в професійних файтингах, якщо він зможе зберегти набраний темп гри.