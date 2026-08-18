Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Games Новини Коли легенди оживають – автори Dread Fields готують новий гру з лісовиками та магією
18 серпня, 13:27
3

Коли легенди оживають – автори Dread Fields готують новий гру з лісовиками та магією

Максим Задворський

Українська студія Podoba Interactive, яка нещодавно підкорила гравців атмосферним горором про село нульових, анонсувала свій новий проєкт I Hear the Forest.

В рамках Ukrainian Games Festival 2026 в Steam, Podoba Interactive представили новий горор, який обіцяє ще більше містики та глибоке занурення у слов'янський фольклор, повідомляє 24 Канал.

Королі українських жахастиків?

Після гучного успіху Dread Fields, яка отримала 97% позитивних відгуків у Steam серед майже пів сотні гравців, розробники вирішили розвивати обраний напрям. 

Їхня попередня робота розповідала про таємниці занедбаної ферми в українському селі початку 2000-х років, де буденні справи новоспеченого власника, на кшталт доїння корови, перепліталися з містичним мороком. 

У новому проєкті під назвою I Hear the Forest гравці візьмуть на себе роль лісника, чиє життя кардинально змінюється через загадкове прокляття. Рутина персонажа включатиме збирання грибів, пошук лікарських трав, варіння зілля в казані та риболовлю. Проте спокій закінчується там, де починається боротьба за виживання. 

У лісі можна зустріти дерева, що розмовляють, літаючі відьомські голови та підступних дріад, готових поласувати героєм. Для захисту від ворогів доведеться використовувати магічні амулети та гвинтівку. 

У нашій грі це буде гігантське кістяне дерево, яке символізуватиме смерть, 
– прокоментували розробники зі студії Podoba Interactive у соцмережі X . 

Трейлер гри: дивіться відео

Графіка проєкту стилізована під естетику ігор 2000- х років, що вже стало впізнаваною "фішкою" студії. 

Також розробники свідомо обрали вигляд від першої особи, аби забезпечити максимальний ефект присутності. Очікується, що повне проходження займе кілька годин, а фінал історії прямо залежатиме від дій та вибору гравця. 

Повноцінний реліз проєкту запланували на 2027 рік, а поки вона доступна для додавання в список бажаного в Steam.

#РЕКЛАМА
24 Канал
Black Phoenix
19.08.26, 14:00
Переможе Black Phoenix
2.5
Зробити ставку
Raccoons
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Пов'язані теми:

Steam