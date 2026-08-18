Коли легенди оживають – автори Dread Fields готують новий гру з лісовиками та магією

Українська студія Podoba Interactive, яка нещодавно підкорила гравців атмосферним горором про село нульових, анонсувала свій новий проєкт I Hear the Forest.

В рамках Ukrainian Games Festival 2026 в Steam, Podoba Interactive представили новий горор, який обіцяє ще більше містики та глибоке занурення у слов'янський фольклор, повідомляє 24 Канал.

Королі українських жахастиків?

Після гучного успіху Dread Fields, яка отримала 97% позитивних відгуків у Steam серед майже пів сотні гравців, розробники вирішили розвивати обраний напрям.

Їхня попередня робота розповідала про таємниці занедбаної ферми в українському селі початку 2000-х років, де буденні справи новоспеченого власника, на кшталт доїння корови, перепліталися з містичним мороком.

У новому проєкті під назвою I Hear the Forest гравці візьмуть на себе роль лісника, чиє життя кардинально змінюється через загадкове прокляття. Рутина персонажа включатиме збирання грибів, пошук лікарських трав, варіння зілля в казані та риболовлю. Проте спокій закінчується там, де починається боротьба за виживання.

У лісі можна зустріти дерева, що розмовляють, літаючі відьомські голови та підступних дріад, готових поласувати героєм. Для захисту від ворогів доведеться використовувати магічні амулети та гвинтівку.

У нашій грі це буде гігантське кістяне дерево, яке символізуватиме смерть,

– прокоментували розробники зі студії Podoba Interactive у соцмережі X .

Трейлер гри: дивіться відео

WE'RE MAKING A NEW FOLK HORROR GAME



You play as a forest ranger who finds himself surrounded by talking trees, flying witches' heads, and cursed dryads.

You'll be very lucky if you make it out of the forest alive



I Hear the Forest

(link below) pic.twitter.com/DCpVKUqZm0 — Podoba Interactive (@podoba_interact) August 17, 2026

Графіка проєкту стилізована під естетику ігор 2000- х років, що вже стало впізнаваною "фішкою" студії.

Також розробники свідомо обрали вигляд від першої особи, аби забезпечити максимальний ефект присутності. Очікується, що повне проходження займе кілька годин, а фінал історії прямо залежатиме від дій та вибору гравця.

Повноцінний реліз проєкту запланували на 2027 рік, а поки вона доступна для додавання в список бажаного в Steam.