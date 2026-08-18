В рамках Ukrainian Games Festival 2026 в Steam компания Podoba Interactive представила новый хоррор, который обещает еще больше мистики и глубокое погружение в славянский фольклор, сообщает 24 Канал.

Короли украинских хорроров?

После громкого успеха Dread Fields, получившей 97% положительных отзывов в Steam среди почти полусотни игроков, разработчики решили развивать выбранное направление.

Их предыдущая работа рассказывала о тайнах заброшенной фермы в украинской деревне начала 2000-х годов, где повседневные дела новоиспеченного владельца, вроде доения коровы, переплетались с мистическим мраком.

В новом проекте под названием I Hear the Forest игроки возьмут на себя роль лесника, чья жизнь кардинально меняется из-за загадочного проклятия. Рутина персонажа будет включать сбор грибов, поиск лекарственных трав, варку зелий в котле и рыбалку. Однако покой заканчивается там, где начинается борьба за выживание.

В лесу можно встретить говорящие деревья, летающие головы ведьм и коварных дриад, готовых полакомиться героем. Для защиты от врагов придется использовать магические амулеты и винтовку.

В нашей игре это будет гигантское костяное дерево, символизирующее смерть,

– прокомментировали разработчики из студии Podoba Interactive в соцсети X.

Трейлер игры: смотрите видео

Графика проекта стилизована под эстетику игр 2000-х годов, что уже стало узнаваемой "фишкой" студии.

Также разработчики сознательно выбрали вид от первого лица, чтобы обеспечить максимальный эффект присутствия. Ожидается, что полное прохождение займет несколько часов, а финал истории будет напрямую зависеть от действий и выбора игрока.

Полноценный релиз проекта запланирован на 2027 год, а пока игру можно добавить в список желаний в Steam.