Наприкінці вересня на офіційному сайті Blizzard з'явилася заява, у якій йшлося про те, що розробники з цієї компанії збираються оновити частину контенту, яка не відповідає їхнім принципам. Щоправда, "чистити" свої ігри від такого контенту вони почали трохи раніше, а за останні місяці, представники цієї компанії, видалили чи відредагували чимало подібних речей.

До теми Вульгарні жарти та флірт: Blizzard продовжує видаляти небажаний контент з World of Warcraft

Наприклад, у відеогрі Overwatch перейменують одного з героїв, а з World of Warcraft вже зникли деякі вульгарні жарти, а також відверті картини. Цього ж разу до списку таких проєктів приєдналася й популярна колекційна карткова гра Hearthstone. У цій відеогрі тривалий час існувала пасхалка на відомий фільм "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", але після останнього оновлення її вже не знайти.

Отже, розробники Hearthstone перейменували персонажа, який з'являється на полі бою після вбивства карти з назвою "Чудовисько" ("The Beast"). Раніше це був "Айс Вентурон" ("Finkle Einhorn"), а тепер – "Пік Шустрикс" ("Pip Quickwit"). Варто додати, що в російській локалізації це досить очевидна пасхалка на вищезгаданий фільм, а от в англійській все трохи складніше. Річ у тім, що її назва складається з прізвищ двох персонажів, які відіграли дуже важливу роль у цій стрічці: Рей Фінкл та Лоїс Ейнгорн. Напевно, читачі, які дивилися цей фільм, знають, що їх об'єднує. Варто додати, що одночасно з цим ідентична пасхалка зникла й з відеогри World of Warcraft.

Представники Blizzard поки не коментували цю ситуацію, але користувачі мережі одразу ж зрозуміли, чому розробники внесли такі зміни в ці ігри. Річ у тім, що фільм "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" часто відносять до трансфобних та гомофобних. А все тому, що у цій стрічці висміюється чоловік, який видає себе за жінку.

Нова версія карти / Фото з твітера DesMephisto

Гном Пік Шустрикс / Фото з твітера DesMephisto