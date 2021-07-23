Оригінальна відповідь: у Hearthstone з'явиться карта за мотивами мультсеріалу "Південний парк"

У відеогрі Hearthstone з'явиться оригінальна карта за мотивами мультсеріалу "Південний парк". Розробників з Blizzard зацікавив епізод, у якому головні герої вирішили зіграти у World of Warcraft.

Кілька тижні тому відбувся анонс нового тематичного доповнення для відеогри Hearthstone. Оновлення отримало назву "United in Stormwind", а його реліз має відбутися вже 3 серпня. Загалом історія достатньо класична, щоправда, вчора геймерам показали дуже цікаву карту.

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Напевно, всі шанувальники Hearthstone знають, що анонсом нових карт займаються не лише розробники цієї відеогри, а й представники спільноти. Цей випадок не став винятком, бо вперше нову карту показали на ютуб-каналі Sway Bae. Вона називається "Elwynn Boar" ("Елвинський кабан"), а створена ця карта за мотивами дуже відомого епізоду з мультсеріалу "Південний парк".

У цій серії головні герої вирішили зіграти у World of Warcraft, щоправда, на їхньому сервері з'явився гріфер, який вбивав всіх персонажів. Компанія Blizzard не змогла нічого з цим зробити, тому герої змушені були взяти цю справу у свої руки. Для цього вони кілька тижнів прокачувалися в Елвинському лісі, щоправда, робили вони це на кабанах, за вбивство яких дають мало досвіду. Зрештою вони змогли здолати лиходія, а в цьому героям допомогли представники Blizzard, які передали їм унікальний меч з назвою "Sword of a Thousand Truths" ("Меч тисячі істин"). Останній потрібний був для того, щоб залишити гріфера без мани.

Варто відзначити, що цю зброю можна отримати й в Hearthstone, але для цього спершу потрібно вбити сім вищезгаданих кабанів. Якщо зробити все правильно, то ігровий персонаж отримає цей унікальний меч (не треба окремо розігрувати), яким можна нанести одразу 15 одиниць шкоди. Але найцікавіше, що разом з цим він знищує всі кристали мани у ворожого гравця (ефект ідентичний). Тобто розробники "перенесли" в Hearthstone майже весь цей епізод.

Представлення карти "Elwynn Boar" – відео