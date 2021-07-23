Несколько недель назад состоялся анонс нового тематического дополнения для видеоигры Hearthstone. Обновления получило название "United in Stormwind", а его релиз должен состояться уже 3 августа. В целом история достаточно классическая, правда, вчера геймерам показали очень интересную карту.

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Наверное, все поклонники Hearthstone знают, что анонсом новых карт занимаются не только разработчики этой видеоигры, но и представители сообщества. Этот случай не стал исключением, поскольку впервые новую карту показали на ютуб-канале Sway Bae. Она называется "Elwynn Boar" ("Элвиннский кабан"), а создана эта карта по мотивам известного эпизода из мультсериала "Южный парк".

В этой серии главные герои решили сыграть в World of Warcraft, правда, на их сервере появился грифер, который убивал всех персонажей. Компания Blizzard не смогла ничего с этим сделать, поэтому герои вынуждены были взять это дело в свои руки. Для этого они несколько недель прокачивались в Элвиннском лесу, правда, делали они это на кабанах, за убийство которых дают мало опыта. В конце концов они смогли одолеть злодея, а в этом героям помогли представители Blizzard, которые передали им уникальный меч с названием "Sword of a Thousand Truths" ("Меч тысячи истин"). Последний нужен был для того, чтобы оставить грифера без маны.

Стоит отметить, что это оружие можно получить и в Hearthstone, но для этого сначала нужно убить семь вышеупомянутых кабанов. Если сделать все правильно, то игровой персонаж получит этот уникальный меч (не надо отдельно разыгрывать), которым можно нанести сразу 15 единиц урона. Но самое интересное, что вместе с этим он уничтожает все кристаллы маны у вражеского игрока (эффект идентичный). То есть разработчики "перенесли" в Hearthstone почти весь этот эпизод.

Представление карты "Elwynn Boar" – видео