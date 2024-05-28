Випадковий баг у Helldivers 2 дає невразливість до атак найсильнішого ворога в грі

28 травня 2024, 16:52
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Гравці Helldivers 2 помітили цікаву нову особливість, яка захищає їх від найбільшої загрози. Більшість вважає, що це баг, тоді як деякі користувачі припускають, що це навмисний хід розробників.

Що за баг

Серед ворогів у Helldivers 2 є термініди, схожі на жуків чи павуків, і автоматони, тобто роботи. Вони є головними дійовими особами галактичної війни, до якої долучаються гравці. На вершині цього "харчового ланцюга" знаходиться Factory Strider – бойова машина автоматонів, що володіє руйнівною вогневою силою.

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Це надзвичайно важка мішень для ураження. Вона може витримувати кілька прямих влучень 500-кілограмової бомби. Але тепер цей грізний ворог може бути не таким страшним, принаймні допоки розробники не виправлять баг.

Після того, як гравці виконали останнє Велике замовлення й отримали у його підсумку мех Emancipator, що має власну потужну вогневу міць, вони помітили дещо дивне. В одному з постів на субредіті Helldivers 2 з'явилися відеодокази багу, який, схоже, робить Emancipator невразливим до навісних мінігармат Factory Strider.

У ролику користувач Alexlonglifefire показує, як саме це працює:

  • Він підходить до Factory Strider майже впритул, але ворог не стріляє.
  • Коли гравець покидає мех, виходячи назовні, величезна машина тут же відкриває вогонь.
  • При цьому, якщо заховатися за Emancipator, постріли також припиняються.
  • Після цього Alexlonglifefire повернувся в свій броньований транспорт, він підійшов ще ближче, але результат був той самий – жодної реакції.

Гравці мають власні теорії щодо того, що відбувається. Деякі з них пов'язують це з багом, який порушує пряму видимість, а інші підтверджують, що подібні речі трапляються при розгортанні балістичного щита. Але є ще одна теорія, яка виглядає вкрай цікаво, хоч і навряд чи є правдивою, оскільки тоді гра втратила б сенс:

Робот не шкодить роботу,
– написав один з користувачів у коментарях, натякаючи, що Factory Strider може сприймати Emancipator як дружній об'єкт..

Незалежно від походження феномена, знищення найсильніших ворогів-автоматонів стало набагато простішим, але, ймовірно, тимчасовим.

Автор: Олександр Гайдамашко