Випадковий баг у Helldivers 2 дає невразливість до атак найсильнішого ворога в грі
Гравці Helldivers 2 помітили цікаву нову особливість, яка захищає їх від найбільшої загрози. Більшість вважає, що це баг, тоді як деякі користувачі припускають, що це навмисний хід розробників.
Що за баг
Серед ворогів у Helldivers 2 є термініди, схожі на жуків чи павуків, і автоматони, тобто роботи. Вони є головними дійовими особами галактичної війни, до якої долучаються гравці. На вершині цього "харчового ланцюга" знаходиться Factory Strider – бойова машина автоматонів, що володіє руйнівною вогневою силою.
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Це надзвичайно важка мішень для ураження. Вона може витримувати кілька прямих влучень 500-кілограмової бомби. Але тепер цей грізний ворог може бути не таким страшним, принаймні допоки розробники не виправлять баг.
Після того, як гравці виконали останнє Велике замовлення й отримали у його підсумку мех Emancipator, що має власну потужну вогневу міць, вони помітили дещо дивне. В одному з постів на субредіті Helldivers 2 з'явилися відеодокази багу, який, схоже, робить Emancipator невразливим до навісних мінігармат Factory Strider.
У ролику користувач Alexlonglifefire показує, як саме це працює:
- Він підходить до Factory Strider майже впритул, але ворог не стріляє.
- Коли гравець покидає мех, виходячи назовні, величезна машина тут же відкриває вогонь.
- При цьому, якщо заховатися за Emancipator, постріли також припиняються.
- Після цього Alexlonglifefire повернувся в свій броньований транспорт, він підійшов ще ближче, але результат був той самий – жодної реакції.
Гравці мають власні теорії щодо того, що відбувається. Деякі з них пов'язують це з багом, який порушує пряму видимість, а інші підтверджують, що подібні речі трапляються при розгортанні балістичного щита. Але є ще одна теорія, яка виглядає вкрай цікаво, хоч і навряд чи є правдивою, оскільки тоді гра втратила б сенс:
Робот не шкодить роботу,
– написав один з користувачів у коментарях, натякаючи, що Factory Strider може сприймати Emancipator як дружній об'єкт..
Незалежно від походження феномена, знищення найсильніших ворогів-автоматонів стало набагато простішим, але, ймовірно, тимчасовим.