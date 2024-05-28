Випадковий баг у Helldivers 2 дає невразливість до атак найсильнішого ворога в грі

Гравці Helldivers 2 помітили цікаву нову особливість, яка захищає їх від найбільшої загрози. Більшість вважає, що це баг, тоді як деякі користувачі припускають, що це навмисний хід розробників.

Що за баг

Серед ворогів у Helldivers 2 є термініди, схожі на жуків чи павуків, і автоматони, тобто роботи. Вони є головними дійовими особами галактичної війни, до якої долучаються гравці. На вершині цього "харчового ланцюга" знаходиться Factory Strider – бойова машина автоматонів, що володіє руйнівною вогневою силою.

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Це надзвичайно важка мішень для ураження. Вона може витримувати кілька прямих влучень 500-кілограмової бомби. Але тепер цей грізний ворог може бути не таким страшним, принаймні допоки розробники не виправлять баг.

Після того, як гравці виконали останнє Велике замовлення й отримали у його підсумку мех Emancipator, що має власну потужну вогневу міць, вони помітили дещо дивне. В одному з постів на субредіті Helldivers 2 з'явилися відеодокази багу, який, схоже, робить Emancipator невразливим до навісних мінігармат Factory Strider.

У ролику користувач Alexlonglifefire показує, як саме це працює:

Він підходить до Factory Strider майже впритул, але ворог не стріляє.

Коли гравець покидає мех, виходячи назовні, величезна машина тут же відкриває вогонь.

При цьому, якщо заховатися за Emancipator, постріли також припиняються.

Після цього Alexlonglifefire повернувся в свій броньований транспорт, він підійшов ще ближче, але результат був той самий – жодної реакції.

Гравці мають власні теорії щодо того, що відбувається. Деякі з них пов'язують це з багом, який порушує пряму видимість, а інші підтверджують, що подібні речі трапляються при розгортанні балістичного щита. Але є ще одна теорія, яка виглядає вкрай цікаво, хоч і навряд чи є правдивою, оскільки тоді гра втратила б сенс:

Робот не шкодить роботу,

– написав один з користувачів у коментарях, натякаючи, що Factory Strider може сприймати Emancipator як дружній об'єкт..

Незалежно від походження феномена, знищення найсильніших ворогів-автоматонів стало набагато простішим, але, ймовірно, тимчасовим.