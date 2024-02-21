Кооперативний шутер Helldivers 2 неочікувано для всіх став справжнім хітом та невпинно оновлює власний рекорд з кількості одночасних гравців.

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Те, що на такий успіх не сподівалися навіть розробники зайвий раз підтверджують шалені проблеми з серверами.

Гра банально не витримує потоку геймерів, охочих зіграти в проєкт, а тому їм доводиться годинами чекати свого шансу приєднатися.

Цікаво, що найпоширенішим лайфхаком серед гравців Helldivers 2 наразі є просто не виходити з гри та не вимикати консоль чи ПК, щоб потім знову не опинитися в віртуальній черзі.

Оскільки тисячі людей намагаються потрапити в гру, розробники наполегливо працюють аби задовольнити цей шалений попит та намагаються комунікувати з фанатами в соцмережах.

Це стосується навіть генерального директора студії Arrowhead та креативного директора Helldivers 2 Йохана Пілестедта, який порадив шанувальникам не купувати гру через проблеми з серверами.

Трейлери гри – дивитися відео

Таку тезу Пілестедт висловив у соцмережі X, у відповідь на пост геймера, який був у розпачі через відсутність коштів для покупки проєкту.

Якщо у вас немає грошей, купіть її пізніше. Хоча ми створили справді веселу гру, варто почекати, поки сервери витримають ажіотаж, – сказав розробник.

На додачу CEO заявив, що він почуватиметься жахливо, якщо хтось витратить свої останні гроші на гру, у яку навіть не зможе зайти через віртуальну чергу та проблеми з серверами.

Геймерська спільнота була вражена такою чесністю від розробника, а чимало коментаторів зауважили, що таке відношення до своїх користувачів лише посилює бажання придбати Helldivers 2.