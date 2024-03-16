Хоча Термініди й так досить моторошні, розробник гри Helldivers 2 Йохан Пілестедт розповів деталь, що робить цих прибульців ще страшнішими.

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У хітовому кооперативному шутері є дві ворожі фракції: Термініди та Автоматони. Перші це гігантські іншопланетні жуки різних видів, а другі – роботи.

Аби захистити галактичну демократію, гравцям належить винищувати натовпи й тих і інших, однак завжди є спокуса обрати дещо легший шлях та спробувати виконати місію "по-тихому".

Щоправда, це досить важко зробити у випадку з Термінідами й тепер у геймерів є пояснення чому це так.

Креативний директор гри та CEO Arrowhead Game Studios Йохан Пілестедт на трансляції стрімера OperatorDrewsky розкрив, що моторошні інсектоїди мають нюх, який і допомагає їм виявляти гравців.

Вони також мають відчуття запахів у близькому радіусі. Якщо ви перебуваєте поблизу деяких з підвидів, які мають дуже гарне сенсорне сприйняття, як-от Stalker, вони виявлять вас незалежно від того, чи бачать, – розповів розробник.

Однак, Йохан також уточнив, що хоча намагатися бути непомітним у Helldivers 2 важко, це не неможливо.

Для цього гравці мають триматися якомога далі від прибульців та сподіватися, що ті не вчують їхнього запаху.