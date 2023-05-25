Розробники офіційно анонсували Helldivers 2, одразу назвавши вікно релізу. Розробник гри не лише показав гру, але й повідомив, що вона буде доступною на платформах ПК та PS5.

Читайте також PIN-UP Foundation доставив для мешканців Херсона гуманітарну допомогу

Helldivers 2

Helldivers вийшла ще у 2015 році, і з тих пір багато шанувальників кооперативних шутерів і шутерів із видом зверху насолоджуються науково-фантастичною грою, яка дозволяє їм битися із захопливими та жахливими інопланетними істотами.

Helldivers була однією з перших ігор Sony на ПК, і багато користувачів Steam досі грають у гру, попри те, що вона вийшла багато років тому. Helldivers зібрала численні позитивні відгуки, і багато шанувальників просили продовження.

На щастя для них, розробники відреагували на прохання шанувальників, оголосивши про нову кооперативну гру, яка незабаром з'явиться в ігрових магазинах.

Трейлер гри Helldivers 2: дивіться відео

Відповідно до анонсу Helldivers 2, гра вийде в 2023 році, що покладе край деяким чуткам і дискусіям про майбутнє франшизи. Окрім вікна випуску гри, трейлер анонсу містив багато ігрового процесу, і навіть виявилося, що гра також вийде на ПК.

На відміну від Helldivers 1, його продовження – це шутер від третьої особи зі стрімким екшеном, захопливими декораціями, лютими й страшними істотами та чорним гумором. У трейлері гри шанувальники можуть побачити, як персонажі використовують різну зброю, гаджети, конструкції та предмети.

Одним із найцікавіших елементів трейлера є налаштування гри. У короткому відео геймери можуть побачити різні місця, як от пустелі та джунглі, з різними погодними умовами.