Helldivers 2 випускає справжні репліки ігрових шоломів для носіння в реальному житті

Через роки після релізу Helldivers 2 франшиза отримала новий імпульс у фізичному світі. Компанія Dark Horse представила повнорозмірні копії шоломів із гри. І вони призначені не просто для збирання пилу на полиці.

Що відомо про нові шоломи?

Студія Dark Horse Comics відкрила передзамовлення на три репліки шоломів із гри Helldivers 2. Йдеться про моделі у масштабі 1:1 – тобто вони повністю відповідають розміру шоломів, які носять персонажі у грі, пише TheGamer.

Головне питання, яке хвилює фанатів, звучить так: чи це лише декоративні елементи, чи їх можна вдягати на себе? Виробник ексклюзивно підтвердив журналістамTheGamer, що шоломи створені саме для носіння.

Усередині передбачено спеціальну конструкцію з внутрішнім шаром між зовнішньою оболонкою та головою, а також регульовану верхню стрічку для фіксації. Тобто це не просто колекційний експонат, а повноцінний елемент косплею.

Які моделі доступні?

У лінійці три варіанти:

B-01 Tactical Helmet – класичний сіро-жовтий дизайн, який асоціюється з базовим образом бійця.

B-01 Tactical Helmet Battle-Damaged – версія з ефектом бойових пошкоджень для тих, хто хоче додати образу "ветеранського" вигляду.

B-22 Model Citizen Helmet – чорна модель із комплекту Model Citizen, який гравці отримали до першої річниці гри.



Шолом Helldivers 2 / Фото Dark Horse Comics



Шолом Helldivers 2 / Фото Dark Horse Comics

Це вже не перша співпраця Dark Horse із франшизою. Раніше компанія випускала зменшені копії у масштабі 1:4. Нова серія відрізняється тим, що орієнтована на максимальну автентичність і використання у реальному житті.

Скільки це коштує і коли чекати?

Кожен шолом оцінено у 179,99 долара. Для колекціонерів і косплеєрів це відчутна сума, попри те, що йдеться про точну ліцензовану репліку.

Передзамовлення відкриті до 2 квітня 2026 року, зазначає сайт Dark Horse Comics.

Відправлення заплановане на жовтень 2026 року, однак можливе зміщення термінів до січня 2027 року.

Додатковий інтерес до релізу підігріває майбутня екранізація Helldivers. Очікується, що наприкінці наступного року вийде фільм за мотивами гри, і в ньому зніметься Джейсон Момоа. За попередніми даними, він також з'явиться у шоломі, аналогічному тим, що вже доступні для фанатів.

У підсумку Dark Horse фактично стирає межу між цифровою війною за Суперземлю та офлайн-реальністю. Попри високу ціну, для частини спільноти це шанс буквально "одягнути" улюблену гру.