Фанатам серії варто бути пильними, оскільки найближчим часом інтернет можуть заполонити сюжетні подробиці та спойлери, розовідає 24 Канал.

Чому гра опинилася в мережі завчасно?

Причиною подібних витоків стала звична практика роздрібних магазинів, які часто доставляють замовлення покупцям раніше встановленого терміну.

Через це очікувані проєкти іноді опиняються у користувачів за тиждень або навіть більше до світової прем'єри. Відомий інсайдер AestheticGamer, також відомий як Dusk Golem, підтвердив факт наявності ранніх копій Resident Evil Requiem.

Кейс з грою Resident Evil Requiem / Фото Dusk Golem

Чому слід перейматися за спойлери до гри?

За словами Dusk Golem, "шлюзи офіційно відкриті", і оскільки один гравець уже отримав доступ до гри, невдовзі це зроблять й інші, що призведе до масових витоків у соціальних мережах.

Користувачі форуму Reddit уже готуються до появи спойлерів і обговорюють методи захисту від них. А тим часом в іншій гілці Reddit вже з'явилося 4-годинне відео з гри.

Офіційний вихід Resident Evil Requiem заплановано на 27 лютого для персональних комп'ютерів, PlayStation 5 (об'єм завантаження міститиме 72,88 ГБ, попереднє завантаження стартуватиме 25 лютого, за даними PlayStation Game Size), Xbox Series X та S, а також для Nintendo Switch 2.

Згідно з даними AestheticGamer, перші повноцінні огляди від профільної преси будуть опубліковані лише за два дні до релізу.

Якою буде Resident Evil Requiem?

Нагадаємо, що за сюжетом Resident Evil Requiem технічний аналітик ФБР Грейс Ешкрофт (дочка Алісси Ешкрофт з Resident Evil Outbreak) і ветеран серії Леон Кеннеді розслідують низку загадкових смертей, спричинених невідомою хворобою. Гра обіцяє запропонувати винахідливих босів.

Nvidia на CES 2026 представила геймплейний ролик Resident Evil Requiem з акцентом на графічних інноваціях, таких як трасування шляху та DLSS 4.

