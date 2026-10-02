Три місяці біля керма та два виграні трофеї

Фінський фахівець Юонас "doto" Форсс очолив академію організації у квітні 2025 року. Коли молодіжний проєкт закрили, фахівця підвищили до наставника основного ростеру. За короткий час під його керівництвом команда виграла два онлайн-турніри та гарантувала собі вигідне становище перед кваліфікацією на PGL Singapore Major, пише Pley.

Юонас приніс нам чудові результати як з академією, так і з основним складом, але іноді доводиться обирати напрямок, який вважаєш найкращим для довгострокового майбутнього,

– прокоментував генеральний директор HEROIC Йоакім Харг.

Сам фінський наставник висловив розчарування через передчасне завершення роботи. Попри це, він пишається досягнутими результатами й уже відкритий до нових пропозицій.

Повернення легенди в новій ролі

Вакантну посаду головного тренера обійняв Марко "Snappi" Пфайффер. Данський капітан повернувся до клубу, у якому раніше виступав понад три роки. Місяць тому гравця вивели з основного складу Ninjas in Pyjamas, після чого він вирішив спробувати сили на тренерському містку. Це перший подібний досвід у його 12-річній ігровій кар'єрі, що розпочалася ще у 2013 році.

За свою тривалу кар'єру кіберспортсмен здобув чимало перемог, зокрема, виграв турнір IEM Dallas 2023 та виходив до фіналів IEM Cologne і Gamers8. Раніше саме його ростер HEROIC створив основу для подальших успіхів організації на світовій арені. Тепер досвідчений фахівець спробує вести команду до нових вершин уже у статусі наставника.