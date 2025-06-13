Геймер створив віртуальну копію Херсонської ОВА у Minecraft – відео зворушило мережу

Гравець Minecraft поділився у мережі зворушливим відео, в якому показав віртуальну копію знищеної росіянами будівлі Херсонської ОВА.

5 червня російські війська завдали двох ударів по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації, знищивши її, повідомляє 24 Канал.

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Віртуальна пам'ять завжди житиме

Після жахливої терористичної атаки, один з українських контент-мейкерів у TikTok під ніком kherson_build, поділився відео, де показав віртуальну реконструкцію зруйнованої будівлі, створену в популярній відеогрі Minecraft.

Автор проєкту дбайливо відтворив не лише фасад і структуру ОВА, а й практично усю площу навколо.

Зворушливе відео – дивіться ролик

Така ініціатива допоможе зберегти в пам'яті важливу для міста архітектурну споруду, а на додачу поширить інформацію про злочини окупантів у цифровому просторі.

Ентузіаст також веде телеграм-канал, де звітує про своє віртуальне будівництво та шукає однодумців, для створення віртуальної копії всього Херсона.

Користувачі соцмережі вже відреагували на емоційний ролик, висловивши сподівання, що з часом будівлю відновлять і вона буде виглядати ще краще, аніж колись.