Хідео Кодзіма каже, що в нього вже є концепція для Death Stranding 3

Хідео Кодзіма заявив, що має готову концепцію для третьої частини Death Stranding, але сам працювати над нею не планує. Натомість він натякає, що може передати естафету іншому розробнику.

Death Stranding 3 – бути чи не бути

Легендарний японський геймдизайнер Хідео Кодзіма підтвердив, що вже сформував ідею для третьої гри в серії Death Stranding. Втім, сам реалізовувати її він не збирається. За словами розробника, нову частину потенційно може створити хтось інший, якщо отримає доступ до його напрацювань, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

Кодзіма, якому нині 61 рік, готується до виходу Death Stranding 2: On the Beach – гра стане ексклюзивом для PlayStation 5 і з’явиться вже наступного місяця. Утім, ще до релізу другої частини він уже замислюється над наступною. У розмові з VGC під час презентації нової гри Кодзіма згадав про концепцію "Plate Gates", яка закладена в On the Beach. Вона, за його словами, відкриває можливість для нескінченної кількості сиквелів – адже дозволяє розгортати події гри в різних куточках світу.

Я, звичайно, не планую цього робити, але в мене вже є концепція для іншого сиквелу. Я не збираюся робити його сам, але якби я передав його комусь іншому, він, можливо, зміг би його зробити,

– сказав розробник.

Попри зацікавлення темою, Кодзіма зараз зайнятий цілою низкою проєктів – серед них гра OD для Xbox, новий екшн-шпигунський тайтл для PlayStation та повнометражний фільм. Це ще одна причина, чому він не готовий особисто працювати над третьою частиною Death Stranding.

Також у розмові з журналістами Кодзіма поділився тим, як пандемія COVID-19 вплинула на тематику Death Stranding 2. Перша гра вийшла ще до початку пандемії, але світ уже рухався бік ізоляції. Як приклад він наводить рішення Британії залишити ЄС. Саме тому центральною ідеєю першого Death Stranding було об’єднання.

Ми випустили Death Stranding до пандемії COVID-19. Світ прямував до ізоляції та розділення, як-от вихід Великої Британії з ЄС. Тож я казав: "Давайте об’єднаємося. Ми прямуємо до катастрофи, якщо не об’єднаємося". Це була тема, історія та ігровий процес Death Stranding,

– додав Кодзіма.

Він порівняв інтернет із хіральною мережею з гри, яка дозволила людству залишатися на зв’язку навіть в умовах карантину. Та водночас Кодзіма вважає, що цей самий онлайн-зв’язок поступово роз'єднує людей. За його словами, нині навіть у його студії є працівники, яких він ніколи не бачив наживо. Навіть школи, за його словами, перетворились на "перегляд YouTube", а живе спілкування – на виняток, а не норму. Розробник каже, що ми втратили випадкові зустрічі, несподівані враження, а все почало тяжіти до метапростору.

І хоча спочатку концепція для Death Stranding 2 вже була готова, після початку пандемії Кодзіма повністю її переглянув. Він зазначив, що гасло другої частини суперечить темі першої гри, але краще відображає сучасні реалії: "Ми не повинні були з’єднуватися так сильно".