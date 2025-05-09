Хидео Кодзима говорит, что у него уже есть концепция для Death Stranding 3
- Хидео Кодзима имеет концепцию для Death Stranding 3, но планирует передать ее другому разработчику, если процесс пойдет.
- Кодзима готовится к релизу Death Stranding 2, а также работает над другими проектами, включая игру OD для Xbox и шпионский тайтл для PlayStation. Поэтому у него нет времени на новую игру.
Хидео Кодзима заявил, что имеет готовую концепцию для третьей части Death Stranding, но сам работать над ней не планирует. Зато он намекает, что может передать эстафету другому разработчику.
Death Stranding 3 – быть или не быть
Легендарный японский геймдизайнер Хидео Кодзима подтвердил, что уже сформировал идею для третьей игры в серии Death Stranding. Впрочем, сам реализовывать ее он не собирается. По словам разработчика, новую часть потенциально может создать кто-то другой, если получит доступ к его наработкам, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.
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Кодзима, которому сейчас 61 год, готовится к выходу Death Stranding 2: On the Beach – игра станет эксклюзивом для PlayStation 5 и появится уже в следующем месяце. Впрочем, еще до релиза второй части он уже задумывается над следующей. В разговоре с VGC во время презентации новой игры Кодзима упомянул о концепции "Plate Gates", которая заложена в On the Beach. Она, по его словам, открывает возможность для бесконечного количества сиквелов – ведь позволяет разворачивать события игры в разных уголках мира.
Я, конечно, не планирую этого делать, но у меня уже есть концепция для другого сиквела. Я не собираюсь делать его сам, но если бы я передал его кому-то другому, он, возможно, смог бы его сделать,
– сказал разработчик.
Несмотря на интерес к теме, Кодзима сейчас занят целым рядом проектов – среди них игра OD для Xbox, новый экшн-шпионский тайтл для PlayStation и полнометражный фильм. Это еще одна причина, почему он не готов лично работать над третьей частью Death Stranding.
Также в разговоре с журналистами Кодзима поделился тем, как пандемия COVID-19 повлияла на тематику Death Stranding 2. Первая игра вышла еще до начала пандемии, но мир уже двигался в сторону изоляции. В качестве примера он приводит решение Британии покинуть ЕС. Именно поэтому центральной идеей первого Death Stranding было объединение.
Мы выпустили Death Stranding до пандемии COVID-19. Мир шел к изоляции и разделению, например выход Великобритании из ЕС. Поэтому я говорил: "Давайте объединимся. Мы направляемся к катастрофе, если не объединимся". Это была тема, история и игровой процесс Death Stranding,
– добавил Кодзима.
Он сравнил интернет с хиральной сетью из игры, которая позволила человечеству оставаться на связи даже в условиях карантина. И в то же время Кодзима считает, что эта самая онлайн-связь постепенно разъединяет людей. По его словам, сейчас даже в его студии есть работники, которых он никогда не видел вживую. Даже школы, по его словам, превратились в "просмотр YouTube", а живое общение – на исключение, а не норму. Разработчик говорит, что мы потеряли случайные встречи, неожиданные впечатления, а все начало тяготеть к метапространству.
И хотя изначально концепция для Death Stranding 2 уже была готова, после начала пандемии Кодзима полностью ее пересмотрел. Он отметил, что лозунг второй части противоречит теме первой игры, но лучше отражает современные реалии: "Мы не должны были соединяться так сильно".