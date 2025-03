Death Stranding 2: On the Beach был анонсирован во время The Game Awards 2022 и ожидался к выходу в 2025 году, сообщает 24 Канал.

Теперь стало известно, что игра поступит в продажу 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5. Стандартное издание будет стоить 70 долларов, а предзаказы стартуют 17 марта.

Объявление даты выхода сопровождалось новым 10-минутным трейлером. По сюжету, главному герою Сэму Бриджесу снова придется спасать человечество от исчезновения, налаживая связи между людьми вне пределов США.

Новый трейлер Death Stranding 2 – смотрите видео

В трейлере продемонстрировали отрывки из геймплея – путешествия по миру, сражения – а также знакомых и новых персонажей, в частности контрабандиста Нила в исполнении Луки Маринелли.

Игроки также смогут приобрести расширенное издание за 80 долларов, которое предоставит ранний доступ к игре с 24 июня. Коллекционное издание за 230 долларов будет включать все бонусы предыдущего набора, 38-сантиметровую фигурку Магеллана, брелок "Dollman" (7,5 см) и письмо от Хидео Коджимы.

Бонусы различных версий игры

Поклонники встретили трейлер с восторгом. Зрители отметили эксцентричность игры, высокое качество графики и отсылки к предыдущим работам Коджимы.