Несмотря на доступность в подписке Game Pass, уже через два дня после релиза мировые продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 превысили 1 миллион копий, напоминает 24 Канал. Теперь стало известно, что общее количество игроков достигло 6 миллионов.

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В это число входят как те, кто приобрел игру, так и сталкеры, что присоединились к поискам артефактов через Game Pass.

Зона еще никогда не была такой шумной! Сталкеры поют песни под гитару на привалах, а звонкий смех раздается отовсюду: от бара в Залесье до Террикона и дальше,

– отмечают разработчики.

Авторы также поблагодарили игроков: "Шесть миллионов! Такой масштаб трудно постичь, но благодаря вам это стало реальностью. Мы невероятно благодарны и гордимся тем, что каждый из вас оставил свой след в Зоне".

События S.T.A.L.K.E.R. 2 разворачиваются через 10 лет после "Зова Припяти". Игрокам в роли одинокого сталкера, по имени Скиф придется пробираться сквозь опасности Зоны, чтобы найти "Сердце Чернобыля" и определить свою судьбу.

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Игра вышла 20 ноября 2024 года на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также доступна в Game Pass. Разработчики планируют дальнейшие улучшения, однако конкретный план развития пока не представлен.