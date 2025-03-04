За первые три дня после релиза общие продажи Monster Hunter Wilds достигли 8 миллионов копий. Это лучший результат в истории Capcom, сообщает 24 Канал.

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Для сравнения, предыдущий рекордсмен и самая продаваемая игра компании, Monster Hunter: World (21,3 миллиона копий по состоянию на 31 декабря 2024 года), продалась тиражом в 5 миллионов экземпляров за аналогичный период.

Стоит отметить, что Monster Hunter: World изначально вышла только на консолях, тогда как Monster Hunter Wilds была доступна одновременно на актуальных консолях и ПК.

Capcom объясняет успех игры активным продвижением после анонса, участием в крупных мероприятиях и проведением открытого бета-тестирования. Это вызвало "огромный ажиотаж" и способствовало рекордным продажам.

Monster Hunter Wilds вышла 28 февраля на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X|S. Игру высоко оценили журналисты (88-90% на Metacritic), однако пользователи раскритиковали ее за технические проблемы и монетизацию.

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На момент выхода Monster Hunter Wilds получила более 64 тысяч "смешанных" отзывов в Steam (общий рейтинг 58%) и достигла пикового онлайна в 1,384 миллиона игроков, что является пятым результатом в истории платформы.